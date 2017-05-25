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В Тверской области прошли состязания лаек по подсадному медведю

25 Мая 2017 17:19
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Фоторепортаж

В Осташковском районе прошли Межрегиональные состязания лаек по подсадному медведю, посвященные памяти выдающегося государственного деятеля царской России князя А.А. Ширинского-Шихматова. В состязаниях приняли участие 40 команд из 22 регионов страны. Помимо российских, были две команды из Беларуси, две из Украины, одна из Латвии и одна из Литвы.

Традиционно, каждая команда состояла из четырех собак, принадлежащих одному или нескольким владельцам. В общей сложности в состязаниях приняли участие 217 лаек трех отечественных пород, а также два норвежских серых элькхунда. Девяносто девять собак выступали в одиночном разряде и 118 в парном.

 Состязания судила экспертная комиссия под руководством А. Алексеева, эксперта-кинолога I категории (г. Москва). Ему помогали эксперт-кинолог I категории А. Молчанов (Камчатка) и эксперт-кинолог II категории К. Никифоров (г. Тамбов).

Первое место в командном первенстве заняла команда «Селигер 1» (капитан А. Вронский), набравшая 349 баллов. Первое место среди пар заняли западносибирские лайки Грим и Джабат, принадлежащие А. Налетову (Ленинградская область), расцененные на диплом I степени в 90 баллов.

Специальный приз «За волю к победе», учрежденный Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области, получил Амур А. Волкова из команды «Волгарь 1» (Московская область). 

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Метки: соревнование лаек по подсадному медведю лайки
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Комментарии (3)

  • jazz-y 
    Любители vs защитники животных - кто кого.
    25.05.2017 17:40
    0 | 2

  • Инокентий 
    Бабы и охота - вещи несовместимые, кроме отвращения другие чувства вызывают  у кого-то такие "женщины"?
    25.05.2017 17:54
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    А медведЯ слабо на цепь не привязывать?)
    25.05.2017 17:55
    0 | 2
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