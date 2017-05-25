Суд взыскал с туроператора деньги за сорванную туристическую поездку

28 марта 2016 года четверо жителей Твери купили в ООО «Купи Тур» путёвку с 18 по 22 мая 2016 года в Грецию, на Святой Афон, от туроператора «Музенидис Трэвел». Согласно условиям договора, троим из туристов оператор был обязан оформить визу, а турагент сказал путешественникам, что они попадают под акцию «Гарантия от невыезда», и если визу дадут не вовремя или вовсе не дадут, то деньги им вернут.

Туристы полностью оплатили путёвки, часть этих денег - 143 257 рублей - получи туроператор. Однако трое из четверых так и не смогли отдохнуть: в день вылета их загранпаспорта с визами ещё были в консульстве Греции. Улетел лишь четвёртый - с открытой Шенгенской визой. 23 мая минувшего года пострадавшие обратились с претензией к турагенту и к туроператору, но ничего не добились, и отправились в суд.

Агентские деньги «Купи Тур» всё-таки вернул в добровольном порядке - по 3903 рубля (в сумме 11709 рублей). А вот туроператор даже не попытался перенести срок тура и перелета, хотя виза начинала действовать только на следующий день после запланированного прилёта. Кроме того, оказалось, что акция «гарантия от невыезда» не распространяется на туристов, которые отправляются в тур на Афон.

Суд пришел к выводу, что туроператор и турагент нарушили закон «О защите прав потребителей», поскольку не ознакомили туристов с условиями действия акции туроператора «Гарантия от невыезда» и не оформили «Страховку от невыезда». Да ещё и не успели оформить визу, лишив туристов отдыха.

7 апреля Центральный районный суд Твери взыскал с ООО «Музенидис Трэвел» в пользу каждого из истцов по 22 000 рублей по договору, по 22 000 рублей неустойки, компенсацию морального вреда в сумме 3000 рублей, штраф в размере 23 581 рублей и расходы на оплату услуг представителя в размере 5000 рублей, сообщает пресс-служба Центрального районного суда.