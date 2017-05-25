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В Москве на жителя Тверской области напали с топором

25 Мая 2017 16:06
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ДТП, в котором один из участников ударил машину топором, произошло в районе «Москва-Сити», об этом сообщает агентство «Москва».

Прибывшие полицейские опросили потерпевшего - 47-летнего водителя из Тверской области, который сообщил, что во время движения по кольцевой магистрали между ним и следовавшем в попутном направлении водителем произошел конфликт.

«Как рассказал потерпевший, неизвестный подошел к его автомобилю Volkswagen, ударил топором по водительскому стеклу, после чего брызнул мужчине в лицо из баллончика и скрылся в неизвестном направлении», - сказал источник.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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Метки: напали с топором москва дорожные войны
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Комментарии (4)

  • Uylo_Yobannen 
    – А чего он Потрошитель? – спросили из угла, где курили сигары и по такому случаю пытались с водки перейти на коньяк.
– Здрасте, пожалуйста! Расчлененка за ним. Топором жену разделал.
– И вовсе не жену, просто бабу какую-то…
– А чего он сейчас без топора?
Повисла напряженная пауза. Товарищи офицеры пытались вникнуть в смысл вопроса.
– Ну, мужик, ты гонишь… – нашелся кто-то наконец.
– М-да? Точно. Извините, гоню…
– Может, коньяк не в то горло пошел. Вот мы сейчас водочки…
– А чего этот Котов вообще тут? – не унимался любопытный.
– Чего тут?
– Ходит чего? Если без топора.
Товарищи офицеры снова ненадолго задумались.
– А чего ему тут ходить с топором?
– Логично. Нет. Нелогично. С топором он хотя бы за бабой побегать может. А без топора он как-то… Не впечатляет.
– Молчи, дурак, а то и водки не нальем!

Олег Дивов, "Ночной смотрящий"
    25.05.2017 16:21
    1 | 4

  • antiER 
    Теперь понял почему против строительства Тверь-сити)
    25.05.2017 17:30
    0 | 2

  • Proletary 
    Топоры это одноручное или двуручное Оружие ближнего боя. Топоры требуют силу и ловкость чтобы экипировать. Топоры не имеют собственных свойств, но есть высокий физический урон и умеренная скорость атаки, в результате общий высокий урон в секунду больше чем у меча или булавы.
Топоры маракетов в отличие от остальных имеют собственные свойства: Увеличение физического урона и Повышение шанса критического урона.
    25.05.2017 18:12
    1 | 0

    • Uylo_Yobannen 
      С Алиэкспресс описалово, штоле?
      25.05.2017 18:39
      0 | 0
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