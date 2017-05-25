В Москве на жителя Тверской области напали с топором

ДТП, в котором один из участников ударил машину топором, произошло в районе «Москва-Сити», об этом сообщает агентство «Москва».

Прибывшие полицейские опросили потерпевшего - 47-летнего водителя из Тверской области, который сообщил, что во время движения по кольцевой магистрали между ним и следовавшем в попутном направлении водителем произошел конфликт.

«Как рассказал потерпевший, неизвестный подошел к его автомобилю Volkswagen, ударил топором по водительскому стеклу, после чего брызнул мужчине в лицо из баллончика и скрылся в неизвестном направлении», - сказал источник.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.