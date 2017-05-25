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В День библиотек для тверичан пройдёт литературный квест

25 Мая 2017 15:41
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27 мая в Тверской областной библиотеке имени Горького состоится Всероссийская акция «Читай, страна!», посвящённая Общероссийскому  дню библиотек. В рамках этой акции Добровольческий центр ТвГТУ «ДоброТех» - студенческое объединение молодых и активных студентов - совместно с библиотекой проведут «Литературный квест».

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Для участия в квесте необходимо:

- Собрать команду (в команде должно быть от 4 до 10 участников);
- Зарегистрировать свою команду, пройдя по ссылке;
- Прийти 27 мая в библиотеку. Начало квеста в 12:00. Сбор в холле 1 этажа.

Регистрируйтесь, будет интересно.

Команды победителей получат книги современных авторов от партнера акции.

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Метки: литературный квест библиотека горького
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