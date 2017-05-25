В Твери за неосторожные маневры на дороге водитель получил пинка

Инцидент произошел в Твери на проспекте Чайковского, напротив центрального ЗАГСа, 17 мая. Проезжающий мимо автолюбитель Вадим Громов записал драку на видеорегистратор и выложил в сеть. Беседа между двумя водителями началась с того, что мужчина из автомобиля «Ниссан» темного цвета бьет водителя красного «Форда» ногой. Водитель «Форда» не пытается дать сдачи, но старается доказать что-то. По всей видимости, герои видео не поделили дорогу: один, нарушая правила, помешал другому, разобраться мужчины решили на месте. После словесной перепалки, водитель «Ниссана» вернулся в свой авто и уехал, водитель «Форда» последовал его примеру.