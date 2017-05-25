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В Твери за неосторожные маневры на дороге водитель получил пинка

В Твери за неосторожные маневры на дороге водитель получил пинка - ТИА
25 Мая 2017 15:22
Автор:

Видео

Инцидент произошел в Твери на проспекте Чайковского, напротив центрального ЗАГСа, 17 мая. Проезжающий мимо автолюбитель  Вадим Громов записал драку на видеорегистратор и выложил в сеть. Беседа между двумя водителями началась с того, что мужчина из автомобиля «Ниссан» темного цвета бьет водителя красного «Форда» ногой. Водитель «Форда» не пытается дать сдачи, но старается доказать что-то. По всей видимости, герои видео не поделили дорогу: один, нарушая правила, помешал другому, разобраться мужчины решили на месте. После словесной перепалки, водитель «Ниссана» вернулся в свой авто и уехал, водитель «Форда» последовал его примеру.

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Метки: драка на дороге дал пинка драка водителей
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Комментарии (8)

  • Whois 
    Это не регистратор, это фильмоскоп какой-то.
    25.05.2017 15:45
    0 | 3

  • mamruc 
    Быдло Тверь. Вот зачем это? Нет что-бы извиниться и разъехаться, нет, будем ногами махать. А третьему еще и снимать и в сеть выкладывать. Цирк.
    25.05.2017 15:48
    0 | 14

  • kudimov 
    "Был лихачём бы Ленин, любителем быстрой езды,
А тем кто его обгоняли, выходил и давал ...  пинок,
Нарушал бы правила Ленин, игнорировал бы кирпич,
Мигалка на крыше и номер - И777Ильич"
    25.05.2017 15:57
    0 | 6

  • VoToN 
    Странно что еще нет новости о приключениях одного жителя Твери в Москве:)
https://www.gazeta.ru/auto/news/2017/05/25/n_10090823.shtml
    25.05.2017 16:01
    0 | 1

    • Proletary 
      Но декабристы разбудили Герцена.
Он недоспал. Отсюда всё пошло.

И, ошалев от их поступка дерзкого,
Он поднял страшный на весь мир трезвон.
Чем разбудил случайно Чернышевского,
Не зная сам, что этим сделал он.

А тот со сна, имея нервы слабые,
Стал к топору Россию призывать, –
Чем потревожил крепкий сон Желябова,
А тот Перовской не дал всласть поспать.
      Прикрепленные изображения:
      25.05.2017 16:10
      0 | 2

    • Proletary 
      Все, исправилось ТИА. )))
https://tvernews.ru/news/221665
      25.05.2017 18:14
      0 | 1

  • Юлёк 
    Просто мужчина из автомобиля «Ниссан»не знает Уголовный кодекс. Знал бы не полез.
    25.05.2017 16:09
    0 | 3

  • 1% 
    по-моему ничего не произошло - всего-навсего два петуха наскакивают друг на друга... кстати, знание "законов" еще никого не уберегло от лежания в морге или больнице, а вот нож или пистолет вполне и не раз)
    25.05.2017 17:48
    0 | 0
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