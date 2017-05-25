ПАО «Аэрофлот» намерено обжаловать решение тверского суда о выплате убытков пассажирам

30 мая Тверской областной суд рассмотрит жалобу на решение Центрального районного суда Твери, которым с ПАО «Аэрофлот» взысканы убытки за вынужденное приобретение пассажирами дополнительных авиабилетов.

Cупружеская пара в июне 2016 года в авиакомпании ПАО «Аэрофлот» купила билеты на регулярный авиарейс по маршруту Москва (Внуково) – Париж (Орли). Рейс обслуживало АО «Авиакомпания «Россия». Однако 28 июня вылет был задержан на 5 часов. В результате задержки рейса пассажиры опоздали на рейс Париж - Бордо и вынуждены были дополнительно приобрести билеты на сумму 24 766 рублей.

Когда муж и жена вернулись домой, они подали ответчику претензию с требованием возместить убытки, в удовлетворении которой было отказано. Тогда истцы супруги обратились в суд с иском к ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Россия» о взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

Представители ответчиков на судебное заседание не явились, в письменных отзывах возражали против заявленных требований. Так, представитель АО «Авиакомпания «Россия» в отзыве указал, что причиной задержки рейса послужило позднее прибытие самолёта в связи с оформлением техдокументации после устранения неисправности (попадание молнии в воздушное судно), а также длительное руление по аэродрому Внуково в связи с очередью на вылет.

Представитель ПАО «Аэрофлот» в возражениях указал, что ПАО «Аэрофлот» является ненадлежащим ответчиком по делу. 28 июня 2016 года рейс по маршруту Москва (Внуково) - Париж (Орли) должен был выполнить перевозчик - АО «Авиакомпания «Россия».

Однако суд установил, что договор перевозки был заключён между истцами и ПАО «Аэрофлот». Ответчик АО «Авиакомпания «Россия» фактически осуществлял перевозку, но не являлся перевозчиком по договору перевозки, заключенному с истцами.

Решением Центрального районного суда г. Твери с ПАО «Аэрофлот» было взыскано в пользу каждого из истцов: убытки - по 12383 рубля, неустойка - по 12383 рубля, штраф за просрочку доставки пассажира - по 125 рублей, компенсация морального вреда - по 1000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя - по 12945 рублей 50 коп., судебные расходы - по 8448 рублей 03 коп.

Кроме того, судом взыскано с ПАО «Аэрофлот» в пользу истца, действующей в интересах несовершеннолетнего ребенка, штраф за просрочку доставки пассажира - 125 рублей, компенсация морального вреда - 1000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя - 562 рублей 50 коп.