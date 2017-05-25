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Улыбки и зонты: для выпускников тверской гимназии №10 последний звонок прозвучал под дождём

Улыбки и зонты: для выпускников тверской гимназии №10 последний звонок прозвучал под дождём - ТИА
25 Мая 2017 14:07
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Фоторепортаж

25 мая для тысяч школьников Тверской области прозвучал последний звонок. В гимназии № 10 этот праздник прощания с детством не был испорчен даже дождём, который полил во время трогательного танца учеников и учителей. "Ничего, в средневековье и в снег танцевали!" - подбодрила всех ведущая. А выпускники и особенно - легко одетые выпускницы, похоже, даже не мёрзли, согретые теплом стен родной школы.

Ученики, их родители и учителя подготовили друг для друга программу, в которой традиционно были и танцы, и песни, и стихи, и даже выступление школьной рок-группы. Родители вели фото- и видеохронику на камеры мобильных. От своей классной руководительницы ученики одного из выпускных классов получили на память конверты с пожеланиями от первоклашек и собственными поделками и рисунками, бережно сохранёнными с начальной школы. Открывая их, выглядящие почти взрослыми юноши и девушки не могли сдержать детских улыбок.

Наконец, на весь школьный двор раздался звон. Под неутихающим дождём без первоклашек пришлось обойтись - по кругу, крепко держа в руках колокольчик, прошли новоиспечённые выпускник и выпускница из параллельных классов.

Выпускники рассказали съёмочной группе ТИА о том, что дала им школа, и о планах на ближайшее будущее.

Алиса Беляева

- Собираюсь поступать на журналистику в Москву - я решила так ещё лет пять назад. Возможно, в МГУ, но это будет зависеть от числа баллов. Хотелось бы остаться в столице. Я навсегда запомню наш школьный коллектив, класс, атмосферу, которую можно почувствовать даже сегодня на празднике.

Алексей Зверев

- Я пока не знаю, кем хочу быть, честно. Кроме русского и математики, я буду сдавать английский язык и обществознание, но куда буду поступать, ещё не решил. Я жду вдохновения или какого-то осенения. В первую очередь я запомню наш дружный коллектив, в котором никогда не было серьёзных конфликтов. Думаю, после школы я останусь в Твери и, конечно, буду общаться со старыми друзьями.

Анастасия Травина

- Я бы хотела стать инженером, рассматриваю для поступления такие города как Зеленоград, Москва и Питер, думаю, останусь там, где будет больше перспектив. В школьные годы было много приятных моментов, каждый день запомнился по-своему. Думаю, что со всеми, с кем я общалась тут, продолжу общаться и после.

Санан Коджаев

- Я собираюсь поступать в ТГМУ на лечебное дело, хочу стать хирургом, может быть, даже пластическим хирургом. Практиковать, думаю, буду поначалу здесь, потом хочу уехать в Германию - но это уже мечты. Школа дала мне знания, друзей, которые много для меня значат. Я люблю своих друзей, и мне будет сложно с ними расстаться. Думаю, мы продолжим общаться после школы. Конечно, некоторые уедут в другие города, и я буду по ним скучать. Огромную благодарность я испытываю к своим учителям, они подарили мне много впечатлений о школе. Желаю им счастья!

Александр Секирин

- Поступать буду, скорее всего, в ТвГТУ на энергетика. Думаю, что после останусь здесь, с семьёй, буду искать карьерные перспективы в Твери. Наверное, самым памятным за школьные годы для меня останется день, когда будут сданы все экзамены.

А экзамены у выпускников начнутся уже 29 мая. Первыми ЕГЭ для одиннадцатиклассников станут география, информатика и ИКТ. Сдавать Единый государственный экзамен в Тверской области будут 5,5 тысяч ребят, которые оканчивают школу в этом году.

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Метки: последний звонок гимназия 10 линейка в школе школы твери егэ 2017
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Комментарии (11)

  • genesis 
    Ничего себе я 10 школу 19 лет назад закончил, а директор по-моему за это время вообще не изменилась.
    25.05.2017 14:34
    0 | 0

    • Companero 
      ГЕ не директор уже 3 года как. Нынешний директор на 7 фото.
      25.05.2017 14:44
      0 | 1

      • genesis 
        А вот же Жаринова с конфетами и цветами, это же она
        25.05.2017 14:48
        0 | 0

        • Companero 
          Она завуч сейчас, кажется.
          25.05.2017 14:54
          0 | 0

          • USSR 
            Возглавляет попечительский совет. В штат школы не входит. Директор как бы её невестка. Но по факту во многом ещё ГЕ
            25.05.2017 15:34
            0 | 1

  • horton 
    Главное теперь почти выпускникам не заболеть в пору экзаменов. Обычно при непогоде даже такие масштабные мероприятия проводят в помещении... Да и народу на фото не так много, чтобы не поместиться в актовом или спортивном зале...
У моей подруги-учительницы в школе в Москве 7 (СЕМЬ) одиннадцатых классов )))
    25.05.2017 15:20
    0 | 1

  • Юлёк 
    Очень здорово придумали с письмами и поделками.Трогательно и приятно. У меня даже ни одного дневника со школы не осталось, не говоря уже про эти поделки с 1-го класса.
    25.05.2017 16:02
    0 | 1

  • antiER 
    Самое печальное, что почти все хотят свалить из Твери.(
    25.05.2017 16:58
    0 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      Нормальные желания нормальных людей. А вот Александру Секирину настоятельно рекомендую подумать над своим выбором.
      25.05.2017 18:20
      0 | 0

  • Юлёк 
    Не переживайте, скоро - в сентябре, приедут иногородние ребятки, им точно за радость будет остаться в Твери.
    25.05.2017 17:24
    0 | 0

  • Dobry кrtek 
    А у нас на выпускном таких триколорных лент не было... Вообще никаких лент не было. Потому и выросли такими дебилами. Как сейчас помню, стихи, которые мне поручили продекламировать.
-----------------------------------------------------------------
И может быть от стен вот этой школы
В жизнь понесём мы светлую мечту
В далёком крае орошать пустыни
И с космодрома мчаться на Луну!
------------------------------------------------------
Никто из нас не оросил пустыню
Никто не мчался на Луну
Просрали, братцы, идеалы
Просрали, братцы, мы страну...
    25.05.2017 18:03
    0 | 0
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