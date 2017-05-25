25 мая старейшая теплоэлектроцентраль Тверская ТЭЦ-1 отмечает 105 лет

История возникновения ТЭЦ-1 связана с фамилией купеческой династии Морозовых, владельцев нескольких ткацких фабрик в центральной России. Вокруг текстильной фабрики в Твери в конце XIX века образовался знаменитый «Морозовский городок», а в начале XX века появилась электростанция. На фабрике было свое энергосиловое хозяйство, самое крупное из тогда существующих. В него входили пять котельных, несколько паровых машин и дизельных установок, приводя в движение генераторы переменного и постоянного тока. Со временем производство расширилось, мощности не хватало. Тогда Морозовы приняли решение построить центральную электростанцию, с которой и началась история Тверской ТЭЦ-1.

В мае 1912 года была запущена первая очередь электростанции. Она же и стала первой городской теплоэлектроцентралью, установленные турбины имели регулируемый отбор пара для технологических нужд фабрики. На фабрике установили два турбогенератора фирмы Броун-Бовери и шесть паровых котлов типа «Гарбе», работавших на торфе. Для того времени это был настоящий технический прорыв.

Спустя четыре года станцию решено было расширить за счет установки нового оборудования, но революция 1917 года нарушила планы. К техперевооружению снова приступили только в конце двадцатых годов. В 1932 году были введены в эксплуатацию турбогенератор 6000 кВт с отбором пара и котельная производительностью 96 тонн в час. В том же году торф стали подавать по канатной дороге длинной 326 метров, что существенно облегчило труд рабочих, занятых на топливоподаче.

Следующей ступенью на жизненном пути теплоэлектроцентрали, как и для всей страны, стала Великая Отечественная война. Большинство энергетиков, работавших на ТЭЦ-1, ушли на фронт, 17 с войны так и не вернулись…

В октябре 1941 года часть оборудования вывезли в тыл, а часть затопили в реке Тьмаке буквально за несколько часов до прихода оккупантов. Но уже зимой 1942 года, сразу после освобождения Калинина, началось восстановление станции. В мороз, под бомбежками, люди вытаскивали из-подо льда детали затопленного оборудования и вновь восстанавливали на станции. Они совершили настоящий трудовой подвиг, уже в марте 1942 года в работу были введены часть котлов и турбин, и первая городская теплоэлектроцентраль вновь заработала.

В 50-60-е годы станция преобразилась. Построена новая котельная, в помещении машинного зала установлены два новых турбогенератора, смонтированы насосы и бойлерная установка для нагрева воды в теплосети. Но главным событием стал переход на газ в 1962 году. Торф в дальнейшем использовался в качестве резервного топлива, в конце 90-х годов альтернативным топливом для ТЭЦ-1 взамен торфа стал мазут.

Тверская ТЭЦ-1 уникальный энергообъект, единственный в своем роде: производственные здания постройки конца XIX века, фундамент с деревянными сваями, но при этом оборудование модернизированное в соответствии с требованиями времени, квалифицированный персонал, обеспечивающий его бесперебойную работу. Сегодня на станции трудятся 130 человек.