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Сотрудников ТЭЦ-1 наградили грамотами и благодарственными письмами

Сотрудников ТЭЦ-1 наградили грамотами и благодарственными письмами - ТИА
25 Мая 2017 17:16
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Фоторепортаж

25 мая исполнилось 105-лет ТЭЦ-1. Это старейшая теплоэлектростанция в Твери. В торжественной обстановке вспоминали историю этой станции. Первая очередь  была запущена более  века назад, в мае 1912 года, построили ее Морозовы, чтобы снабжать электричеством свою ткацкую фабрику. На электростанции были установлены два турбогенератора и шесть паровых котлов, работавших на торфе.

Тверская ТЭЦ-1 по праву считается кузницей кадров. Коллектив ТЭЦ-1 известен своими трудовыми династиями. Многие работали здесь десятки лет. Например, нынешний директор станции Михаил Сосин принадлежит к одной из старейших династий тверских энергетиков. Общий стаж Сосиных насчитывает 170 лет.  

В честь юбилея сотрудников ТЭЦ-1 наградили грамотами и благодарственными письмами от правительства Тверской области, администрации Твери и главы Твери. За безупречный труд почетные грамоты вручили и от ООО «Тверская генерация».

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Метки: тэц-1 105 лет "тверская генерация"
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