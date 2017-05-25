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Помогут ли общественные инициативы достичь того, "чего хочет Тверь"

Помогут ли общественные инициативы достичь того, "чего хочет Тверь" - ТИА
25 Мая 2017 13:39
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Фоторепортаж

Каких изменений в городской жизни хотите лично вы? И что для этого делаете? Большая часть тверичан единственным способом своего волеизъявления видит жалобы и ругань на власть за плохие дороги, некрасиво обрезанные деревья, заброшенные детские площадки и неблагоустроенные дворы. Что греха таить – эти вопросы действительно решаются годами, пока бюрократическая машина заведется и выдаст хоть какой-то результат. 

Чтобы изменить ситуацию в городе, микрорайоне, и даже отдельно взятом дворе, и был создан проект «Чего хочет Тверь?». Автор популярного проекта – Павел Парамонов (он же генеральный директор Института регионального развития и член общественной палаты Твери) рассказал, как работают общественные инициативы и помогут ли они в реальности изменить городскую жизнь к лучшему. 

Масштабный городской проект фактически начался с локального «Чего хочет Юность». Как говорит Павел Парамонов, в его рамках проводились социологические опросы и колоссальное количество мероприятий, которые показали, чего действительно хотят конкретные люди в конкретном районе. В реализации идей помогала местная администрация. 

Проект имел явный успех и хорошие отклики, в конце 2016 года авторы решили попробовать выйти на городской уровень. Так появился «Чего хочет Тверь». Проект поддержала администрация Твери, уже на сегодняшний день на сайте зарегистрировались 2 350 пользователей, предложено 894 самых разных идеи – от благоустройства дворовых территорий до пожеланий в еде, из которых 26 реализованы. 

Предложить свою идею очень просто – нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать нужную тему и написать, что по-вашему мнению, было бы здорово изменить в родном городе. 

Так каждый житель Твери имеет возможность стать активным участником улучшения города. Павел Парамонов призывает высказывать идеи и решения, участвовать в выборе идей, оценивать и критиковать, приглашать своих друзей и соседей. Набор предложений закончится 1 июля. Дальше все идеи будут систематизированы и вынесены на обсуждение с экспертами, депутатами и чиновниками. Следующим этапом проекта, как говорит автор, должно стать непосредственно влияние на формирование бюджета 2018 года, а для каждого депутата обновленного состава ТГД идеи проекта обязаны стать реальной дорожной картой в своем микрорайоне. При этом Павел Парамонов напомнил, что депутаты – это народные избранники, и ничего лучше, чем реализовать то, что хотят горожане, они сделать не могут.

На вопрос, зачем автору нужен этот проект, он отвечает просто: 

- Я житель этого города. У меня здесь дети, семья. И мне не всё равно, каким он будет. Вместо того, чтобы посмотреть в окно и сказать, что там все плохо, я пытаюсь разобраться, почему, задать вопросы и что-то сделать, чтобы плохо не было.

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Метки: чего хочет тверь павел парамонов. общественные инициативы идеи горожан
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Комментарии (10)

  • Добрая Мышь 
    проект может и неплохой, но вот наши "пожелания" разбиваются о бюрократические проволочки. Вот есть идея - хорошая, нужная - карманы для парковки у 53 школы - и сразу возникает вопрос - к кому обращаться и за чей счет банкет. И кто в принципе просматривает эти пожелания тоже непонятно, т.е. нет конкретики прочли твою заявку те, кто может помочь, или нет
    25.05.2017 14:08
    0 | 3

    • jazz-y 
      Меня всегда мучает один и тот же вопрос - зачем плодить бесконечные общества и проекты, если всё перечисленное в новости в общем-то и так предусмотрено законодательством и действующей структурой власти, т.е. должно работать "из коробки"?
      25.05.2017 14:18
      1 | 10

      • podruga 
        Правильно! Хватит за наши бабули популизмом заниматься. Это не общественные проекты, а обязательство власти. Пусть Парамонов покажет что он конкретно сделал как общественник.
        25.05.2017 14:42
        1 | 6

      • Добрая Мышь 
        а я не ленивая - доехала сегодня до комитета по благоустройству, говорят - а мы все знаем, но денег нет. и вы держитесь) собственно и в чем то смысл рекламируемого сообщества?
        25.05.2017 17:55
        0 | 2

  • R-Sima 
    Пробовала задать вопросы проекту "Чего хочет Юность", никакой заинтересованности со стороны организаторов  не почувствовала. 
Может, здесь будет иначе?
    25.05.2017 14:23
    0 | 4

  • uabumoderoff 
    Хочу,чтобы Павел Парамонов все свои квартиры отдал бы людям бесплатно.Чтобы он у людей в памяти остался как честный порядочный человек,а не как барыга-спекулянт.
    25.05.2017 14:36
    6 | 5

  • spletnik 
    А почему он должен отдавать свои квартиры, человек заработал
    25.05.2017 14:48
    4 | 5

    • buch 
      А почему и нет? 
" Парамонов напомнил, что депутаты – это народные избранники, и ничего лучше, чем реализовать то, что хотят горожане, они сделать не могут."
      25.05.2017 15:15
      1 | 3

  • russs 
    Лажовенький сайт, даже дубли не чистят. Походу, никто эти идеи не читает.
    Прикрепленные изображения:
    25.05.2017 15:05
    0 | 6

  • Rina 
    Т.е. как я поняла из этого интервью, то что было рассказано на сайте будет реализовано только в 2018 году? А что в этом, 2017 году? Вот про 2017 г и этот сайт могу рассказать.
Все мы писали-расписывали свои пожелания, рейтинг поднимали и вот свершилось, результат объявлен на том же сайте!
Выбраны дворы,  и например, по Пролетарскому р-ну:

Пролетарская наб., д. 8
Пролетарская наб., д. 9
Пролетарская наб., д. 11
б-р Ногина, д. 10 к. 1
б-р Ногина, д. 10 к.2
ул. Республиканская, д. 9
ул. Республиканская, д. 11
ул. Республиканская, д. 13
ул. Железнодорожников,  д. 29 к.2
ул. 1-я Трусова, д. 1
Анализ этого списка показал следующее:
Пролетарская наб. , Республиканская 9 и 11, Железнодорожной- нет на сайте совсем.
Ногина  2 дома - рейтинг 20, 

А вот очень "порадовал" в списке дом по 1-й Трусова.  Поясню.
Этот дом новый. Специально узнавала, что первые подъезды сдавались где-то в 2012 г, остальные позднее. Т.е. это еще гарантийный дом, где должны быть парковки, тротуары,асфальт и все прочее благоустройство, которое которое перечислено в  программе комфортной среды.
 Но, господа,  все это прямая обязанность застройщика при сдаче дома! Так что на этом доме хочет сделать Администрация? Застелить детскую площадку, как на Загородной? 
Или повесить золотую табличку- указатель дома? И когда все-таки Администрация будет нормально принимать новостройки с полным благоустройством, чтобы потом не вписывать такие дома в разные программы? Или там что-то другое, в смысле финансирования? 
Вроде народный фронт собирался всю эту компанию контролировать? АУ!
    25.05.2017 15:08
    0 | 5
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