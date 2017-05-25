Помогут ли общественные инициативы достичь того, "чего хочет Тверь"

Каких изменений в городской жизни хотите лично вы? И что для этого делаете? Большая часть тверичан единственным способом своего волеизъявления видит жалобы и ругань на власть за плохие дороги, некрасиво обрезанные деревья, заброшенные детские площадки и неблагоустроенные дворы. Что греха таить – эти вопросы действительно решаются годами, пока бюрократическая машина заведется и выдаст хоть какой-то результат.

Чтобы изменить ситуацию в городе, микрорайоне, и даже отдельно взятом дворе, и был создан проект «Чего хочет Тверь?». Автор популярного проекта – Павел Парамонов (он же генеральный директор Института регионального развития и член общественной палаты Твери) рассказал, как работают общественные инициативы и помогут ли они в реальности изменить городскую жизнь к лучшему.

Масштабный городской проект фактически начался с локального «Чего хочет Юность». Как говорит Павел Парамонов, в его рамках проводились социологические опросы и колоссальное количество мероприятий, которые показали, чего действительно хотят конкретные люди в конкретном районе. В реализации идей помогала местная администрация.

Проект имел явный успех и хорошие отклики, в конце 2016 года авторы решили попробовать выйти на городской уровень. Так появился «Чего хочет Тверь». Проект поддержала администрация Твери, уже на сегодняшний день на сайте зарегистрировались 2 350 пользователей, предложено 894 самых разных идеи – от благоустройства дворовых территорий до пожеланий в еде, из которых 26 реализованы.

Предложить свою идею очень просто – нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать нужную тему и написать, что по-вашему мнению, было бы здорово изменить в родном городе.

Так каждый житель Твери имеет возможность стать активным участником улучшения города. Павел Парамонов призывает высказывать идеи и решения, участвовать в выборе идей, оценивать и критиковать, приглашать своих друзей и соседей. Набор предложений закончится 1 июля. Дальше все идеи будут систематизированы и вынесены на обсуждение с экспертами, депутатами и чиновниками. Следующим этапом проекта, как говорит автор, должно стать непосредственно влияние на формирование бюджета 2018 года, а для каждого депутата обновленного состава ТГД идеи проекта обязаны стать реальной дорожной картой в своем микрорайоне. При этом Павел Парамонов напомнил, что депутаты – это народные избранники, и ничего лучше, чем реализовать то, что хотят горожане, они сделать не могут.

На вопрос, зачем автору нужен этот проект, он отвечает просто:

- Я житель этого города. У меня здесь дети, семья. И мне не всё равно, каким он будет. Вместо того, чтобы посмотреть в окно и сказать, что там все плохо, я пытаюсь разобраться, почему, задать вопросы и что-то сделать, чтобы плохо не было.