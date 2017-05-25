В Тверской области пройдёт VII исторический фестиваль "Былинный Берег"

28, 29 и 30 июля в городе Кимры, на берегу Волги пройдёт седьмой исторический фестиваль "Былинный Берег", посвящённый культуре и истории Древней Руси IX-XI веков. В программу фестиваля входят: показательные бои дружин викингов и славян, конкурсы и соревнования (турнир по стрельбе из лука, конкурс бороды и др.), огненное шоу и большой концерт.

Значимая часть фестиваля - ярмарка, где можно купить копии древнерусских украшений, мечи, секиры или предметы исторической одежды, керамику, изделия из кожи, ткани. На фестиваль муромские реконструкторы привозят 10-метровую ладью "Чайка", собственной постройки - парни построили её своими руками на основе археологических данных. Так же, на фестивале будет размещена таверна с медовухой, мясом, супами, кашами.

В концерте фестивале примут участие многие группы: Аркона, Сколот, Сварга, Тролль Гнет Ель, Калевала, Нейромонах Феофан, ENCelt, Argemonia, Оркестр Тролля, Очелье Сороки и другие.

Место проведения: Кимрский р-н, берег р. Волга рядом с дер. Топорок, сообщает Кимры ТВ