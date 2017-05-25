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Мужчине, по вине которого погибла беременная жена, вынесли приговор

Мужчине, по вине которого погибла беременная жена, вынесли приговор - ТИА
25 Мая 2017 12:31
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Пролетарский районный суда Твери вынес приговор водителю, по вине которого погибла его беременная жена. Он получил условно 1 год 4 месяца.

8 января 2017 года около 13.30 произошла серьезная авария. На 175 км трассы М-10 (в сторону Санкт-Петербурга) на Мигаловской эстакаде столкнулись «Лада Калина» и УАЗ.

Как сообщает Пролетарский районный суд, осужденный на "Ладе" превысил скорость и на обледенелой проезжей части, не обработанной песчано-солевой смесью, его автомобиль занесло, машина выехала на встречку, где столкнулась с «УАЗ-Патриот». В аварии погибла его жена на 9-ом месяце беременности - пассажирка ВАЗа. Кроме того в УАЗе пострадали двое детей 10 и 17 лет, они получили незначительные травмы.

Осужденный согласился со всеми обвинениями, и признался, что нарушил правила дорожного движения.

Мать погибшей просила о прекращении уголовного дела за примирением сторон, указав, что подсудимый принес ей свои извинения, которые она приняла, загладил причиненный вред и каких-либо претензий к подсудимому она не имеет. Но суд уголовное дело не прекратил. Суд также лишил осужденного права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 2 года.

После этой старшной аварии в ДТП на Мигаловском мосту ограничили скорость движения и собирались  ставить камеры

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Метки: погибла беременная женщина приговор смертельное ДТП в Твери
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Комментарии (3)

  • Добрая Мышь 
    "загладил причиненный вред"- ??????
    25.05.2017 12:34
    0 | 3

  • Paul_Moriarty 
    "... на обледенелой проезжей части, не обработанной песчано-солевой смесью..."
А эти существа что-нибудь признали и понесли или загладили?
    25.05.2017 12:53
    1 | 3

    • AEM 
      Скорее просто загладили. Сейчас "признали и понесли" - это скорее к картинкам и комментариям...
      25.05.2017 13:00
      0 | 0
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