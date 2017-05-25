В Калининском районе женщина незаконно зарегистрировала у себя в доме 12 мигрантов

Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с полицейскими в Калининском районе выявили очередной факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет. Неработающая 27-летняя женщина незаконно зарегистрировала в своем частном доме 12 иностранных граждан - уроженцев одного из государств СНГ. При этом, конечно, они не проживали на ее жилплощади, а женщина получила деньги.

Санкция статьи 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации" предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.