tvernews.ru
25 мая Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Студент из Тверской области стал призёром чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2017

25 Мая 2017 11:51
Автор:

Представитель Тверского технологического колледжа Максим Косточкин выступил в финале V Национального чемпионата WorldSkills Russia 2017 и стал бронзовым призёром в компетенции «Графический дизайн». Соревнования прошли в Краснодаре, в них приняли участие более 950 студентов из 435 образовательных организаций. Молодые профессионалы состязались в мастерстве по 113 направлениям.

Региональный, отборочный этап состязаний проводился при поддержке правительства Тверской области. Большая часть компетенций чемпионата относится к списку 50 востребованных на рынке труда Верхневолжья профессий.

В ходе национальных соревнований WorldSkills по компетенции «Графический дизайн» было необходимо разработать упаковку для карт лояльности и буклет с описанием преимуществ программы, веб-сайт, логотип, пригласительный билет, афишу, изображение для соцсетей, картинку-анонс события международного уровня.

WorldSkills — это международное некоммерческое движение, созданное в целях повышения престижа рабочих профессий и развития системы профобразования. Тверская область присоединилась к нему в 2015 году. В 2016-м был проведен I Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В марте текущего года в регионе прошли соревнования по 12 компетенциям, в которых проявили себя более 60 молодых профессионалов. Мастерство участников оценивали по международным стандартам. Одновременно с соревнованиями WorldSkills Russia состоялся региональный чемпионат для школьников JuniorSkills, в котором приняли участие ребята в возрасте от 14 до 17 лет.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: чемпионат «Молодые профессионалы» worldskills russia 2017 worldskills russia 2017
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

История одной Кошки

2017-05-23 09:47
89

О чем думал тот, кто делал этот тверской бордюр

2017-05-21 10:59
70

Тверские прохожие на вопрос: "На что похож бордюр?" - хихикали

2017-05-22 13:10
67

Лось от удара вылетел на встречку, подробности смертельной аварии

2017-05-20 14:04
65

Обманули маму - впарили косметические услуги в кредит на 100 тысяч

2017-05-22 14:09
42

Юлия Михайлюк отправилась в очередное путешествие

2017-05-20 09:01
39

С Днем Пионерии, господа-товарищи!

2017-05-19 08:35
36

Беспредел в Кукольном театре, или Как простые смертные не могут попасть на спектакли

2017-05-24 13:35
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100