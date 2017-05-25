Студент из Тверской области стал призёром чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2017

Представитель Тверского технологического колледжа Максим Косточкин выступил в финале V Национального чемпионата WorldSkills Russia 2017 и стал бронзовым призёром в компетенции «Графический дизайн». Соревнования прошли в Краснодаре, в них приняли участие более 950 студентов из 435 образовательных организаций. Молодые профессионалы состязались в мастерстве по 113 направлениям.

Региональный, отборочный этап состязаний проводился при поддержке правительства Тверской области. Большая часть компетенций чемпионата относится к списку 50 востребованных на рынке труда Верхневолжья профессий.

В ходе национальных соревнований WorldSkills по компетенции «Графический дизайн» было необходимо разработать упаковку для карт лояльности и буклет с описанием преимуществ программы, веб-сайт, логотип, пригласительный билет, афишу, изображение для соцсетей, картинку-анонс события международного уровня.

WorldSkills — это международное некоммерческое движение, созданное в целях повышения престижа рабочих профессий и развития системы профобразования. Тверская область присоединилась к нему в 2015 году. В 2016-м был проведен I Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В марте текущего года в регионе прошли соревнования по 12 компетенциям, в которых проявили себя более 60 молодых профессионалов. Мастерство участников оценивали по международным стандартам. Одновременно с соревнованиями WorldSkills Russia состоялся региональный чемпионат для школьников JuniorSkills, в котором приняли участие ребята в возрасте от 14 до 17 лет.