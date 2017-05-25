В Тверской области двухлетняя девочка выпала из окна

В городе Конаково на улице Энергетиков из окна выпала девочка 2015 года рождения. 23 мая ребенок был в гостях у родственников. Ненадолго один из взрослых оставил девочку без присмотра, выйдя в прихожую, при этом окно в комнате было открыто. Родственник услышал грохот, зашел в комнату и увидел, что ребенок выпал и лежит на траве. У девочки перелом левого бедра, она находится в состоянии средней тяжести, расстройства жизненно-важных функций не отмечается.