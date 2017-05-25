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В Тверской области двухлетняя девочка выпала из окна

25 Мая 2017 10:47
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В городе Конаково на улице Энергетиков из окна выпала девочка 2015 года рождения. 23 мая ребенок был в гостях  у родственников. Ненадолго один из взрослых оставил девочку без присмотра, выйдя в прихожую, при этом окно в комнате было открыто. Родственник услышал грохот, зашел в комнату и увидел, что ребенок выпал и лежит на траве. У девочки перелом левого бедра, она находится в состоянии средней тяжести, расстройства жизненно-важных функций не отмечается.    

 

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Метки: Ребенок выпал из окна тверская область
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Комментарии (5)

  • russs 
    Так надо:
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    25.05.2017 11:35
    0 | 1

    • Koppel 
      Или так:
      Прикрепленные изображения:
      25.05.2017 11:47
      0 | 1

      • horton 
        "...при этом окно в комнате было открыто..."
        25.05.2017 11:51
        0 | 0

  • antiER 
    Какой же этаж? Или это вообще частный дом?
    25.05.2017 11:39
    0 | 1

    • horton 
      Скорее всего частный... или первый этаж...
      25.05.2017 11:44
      0 | 0
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