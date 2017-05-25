В УФСИН России по Тверской области впервые прошла выездная донорская акция

24 мая в УФСИН России по Тверской области состоялась акция по сдаче крови, в которой приняли участие около 60 сотрудников.

В центре медико-социальной реабилитации УФСИН, где проходила акция, было необычно многолюдно: сдать кровь пришли сотрудники аппарата УФСИН, отдела по конвоированию, центра инженерно-технического обеспечения и вооружения, отдела специального назначения, медико-санитарной части № 69, уголовно-исполнительной инспекции, исправительных колоний № 1 (Тверь) и № 10 (Калининский район), следственного изолятора № 1 (Тверь), а также научно-исследовательского института информационных технологий ФСИН России.

Столь масштабная акция проводилась в УФСИН впервые. Обычно для сдачи крови организовывался выезд на Тверскую областную станцию переливания крови.

Некоторые сотрудники учреждений УФСИН уже имеют удостоверения доноров. Для других участие в акции стало первым опытом сдачи крови.

Вначале каждый донор заполнял анкету, затем ему измеряли давление и делали экспресс-анализ на группу крови и гемоглобин. После этого сотрудники проходили в кабинет для забора крови, где могли разместиться сразу четыре человека. Работники областной станции переливания помогали донорам-новичкам пройти процедуру, которая в среднем занимает пять-семь минут.

- Наши сотрудники – люди отзывчивые и, к тому же, обладают хорошим здоровьем, - пояснила начальник ЦМСР, терапевт Татьяна Маркова.