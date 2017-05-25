В Твери водитель маршрутки №55 зажал дверью 4-летнего пассажира

24 мая в 08.35 на 115 км ФАД М-10 «Россия» в Конаковском районе Тверской области 33-летний водитель «Ауди А6» ехал в сторону Москвы и сбил 26-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

24 мая в Твери в 12.45 на ул. Можайского в районе 26-летний водитель автобуса ПАЗ 320402 (маршрутное такси №55), закрывая дверь, зажал в дверном проеме 4-летнего пассажира, заходившего в автобус. В результате ДТП 4-х летний мальчик получил травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

