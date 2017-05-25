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В Твери водитель маршрутки №55 зажал дверью 4-летнего пассажира

25 Мая 2017 10:31
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24 мая в 08.35 на 115 км ФАД М-10 «Россия» в Конаковском районе Тверской области 33-летний водитель «Ауди А6» ехал в сторону Москвы и сбил 26-летнего пешехода, который переходил  дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

24 мая в Твери в 12.45 на ул. Можайского в районе 26-летний водитель автобуса ПАЗ 320402 (маршрутное такси №55), закрывая дверь, зажал в дверном проеме 4-летнего пассажира, заходившего в автобус. В результате ДТП 4-х летний мальчик получил травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области
 

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Метки: водитель маршрутки зажал дверью пассажира
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Комментарии (5)

  • 1% 
    а 4-летний чувак уже самостоятельно в басах катает? )
    25.05.2017 10:58
    1 | 1

  • Net. 
    Я не поняла где были родители? Если взрослые заходили следом, то почему водитель не заметил? А если взрослые уже зашли, то где у них ум:  самим запереться, а малыш сам вскарабкивался как мог,  всё таки у 55-х порог высокий.
    25.05.2017 11:10
    0 | 2

    • alexgti 
      Других вариантов развития событий вам на ум не приходит ? А почему "водитель" не заметил, это у него надо спрашивать, такое невозможно не заметить, учитывая наличие зеркал и прозрачность дверей. Никогда не видел, чтобы родитель сперва входил сам, а потом подтягивал за собой ребенка, всегда ребенка вперед пропускают. В данной ситуации "водитель" стал закрывать дверь сразу, как ребенок поставил ногу на первую ступеньку, и практически сразу тронулся с места. Мама ребенка несколько метров практически бежала за маршруткой, подхватив ребенка на руки. Потом этот "водятел" приоткрыл дверь, освободив ногу и сразу уехал.
      25.05.2017 11:36
      0 | 2

    • Инокентий 
      Это нормально у джамшутов, кто-то вышел, родитель с дитем войти не успел, ребёнка зажало, родитель на улице... Конечно, водятлу  нужно же обогнать вырвавшуюся вперёд джамшутку!
      25.05.2017 11:58
      0 | 0

      • alexgti 
        Они теперь не джамшуты, а "свободные соискатели вакансий на евразийском рынке труда" - (С) ФМС.
        25.05.2017 12:17
        0 | 0
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