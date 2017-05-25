Утром в Твери задержали автоугонщика

25 мая в начале десятого утра рядом с Терешковой несколько экипажей машин ГИБДД окружили "ВАЗ 2113". Как выяснило ТИА, это сотрудники полиции задерживали подозреваемого в угоне автомобиля. Ночью в городе был введне план-перехват из-за угнанной машины. Утром автомобиль обнаружили двигающимся по улице Орджоникидзе. Подозреваемый задержан, на месте работают сотрудники правоохранительных органов