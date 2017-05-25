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Утром в Твери задержали автоугонщика

Утром в Твери задержали автоугонщика - ТИА
Фото группы "Подслушано у водителей. Тверь"
25 Мая 2017 09:48
Автор:

Фоторепортаж

25 мая в начале десятого утра рядом с Терешковой несколько экипажей машин ГИБДД окружили "ВАЗ 2113". Как выяснило ТИА, это сотрудники полиции задерживали подозреваемого в угоне автомобиля. Ночью в городе был введне план-перехват из-за угнанной машины. Утром автомобиль обнаружили двигающимся по улице Орджоникидзе. Подозреваемый задержан, на месте работают сотрудники правоохранительных органов

 

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Метки: угон машины тверь план-перехват
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Комментарии (1)

  • 1% 
    забавный угонщик) наверное, в GTA переиграл)
    25.05.2017 11:04
    0 | 0
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