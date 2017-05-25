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Отреставрируют оранжерею Тверского императорского дворца

25 Мая 2017 09:24
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На заседании правительства Тверской области принято решение о выделении дополнительно 10,5 млн рублей на завершение ремонтно-реставрационных мероприятий в Тверском императорском дворце.

За счет дополнительно выделенных средств проведут работы в оранжерее, входящей в комплекс путевого дворца, сделают резервный тепловой ввод и проведут археологические исследования в пределах главного корпуса.

Также на заседании областного Правительства одобрено выделение 4,5 млн рублей на проведение работ на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Николаевского Клобукова женского монастыря» в Кашине. Здесь запланировано устройство дренажной системы.

В целом объем финансовых средств по госпрограмме «Культура Тверской области» на 2017 год с учетом принятых изменений увеличивается на 15 млн рублей и составит 982,1 млн рублей.

Реставрация Тверского императорского дворца началась в 2012 году. Сейчас в завершающей стадии находятся реставрационные работы, ведутся благоустройство территории, музеефикация.

В дорабатываемом сейчас проекте развития комплекса предусмотрены парковка для автобусов, туристический офис, площадка для продажи электронных билетов и сувениров и другие объекты, необходимые для приема гостей и туристов.

Уже сейчас во дворце проводятся экскурсии, в том числе для учеников 8-11 классов школ региона в рамках проекта «Нас пригласили во дворец». Всего Тверской императорский дворец в этом году посетят 33 тысячи детей из школ региона, более 12 тысяч ребят уже побывали на экскурсии.

 

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Метки: оранжерея Тверского императорского дворца
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