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В Твери для предпринимателей организуют обучение

25 Мая 2017 09:17
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26 мая, в 11:00 в Твери состоится круглый стол для предпринимателей «Вся актуальная информация о государственной поддержке бизнеса в Твери», приуроченный к Дню российского предпринимательства. Мероприятие организовано Центром городского предпринимательства совместно с департаментом экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

В рамках «круглого стола» представители делового сообщества смогут получить всю актуальную на сегодняшний день информацию о мерах государственной поддержки предпринимательства, о деятельности Фонда содействию кредитования малого и среднего предпринимательства Тверской области, о ближайших конкурсах на получение грантовой поддержки, а также напрямую задать вопросы кураторам программ поддержки.

Встреча состоится в 11:00 в Центре городского предпринимательства по адресу: г. Тверь, ул. Озерная, д.14. Вход свободный.

В честь Дня российского предпринимательства Центр приготовил для представителей бизнеса еще один подарок. В тот же день, 26 мая, бесплатный мастер-класс «Переговоры без поражения, как получать максимум в любых переговорах. Эффективные переговоры» проведет бизнес-тренер, генеральный директор компании «Эксперт-Маркетинг», специалист с 17-летним успешным опытом работы в области продаж и переговоров Сергей Семёнов.

В ходе встречи предпринимателям расскажут о специальных приёмах, позволяющих понять, какие максимально выгодные условия можно получить от поставщиков или на какие соглашения готов пойти клиент. Участники занятий узнают о 15 секретных правилах успешного проведения переговоров, позволяющих добиваться максимального результата.

Мастер-класс будет полезен всем: и руководителям предприятий, и руководителям отделов продаж, а также менеджерам по закупкам и продажам. Мероприятие состоится в 15.00 по адресу: площадь Гагарина, д.1, ДК "Химволокно" конференц-зал (2 этаж). Вход свободный.

Сообщает Управление информации администрации города Твери.

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Метки: тверские предприниматели мастер-классы для бизнеса
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Комментарии (3)

  • MikeH 
    Для большей эффективности надо было сообщить об этом минут за 15 до начала. И вообще ничего не организовывать и не проводить. Все равно никто не пришел бы.
    25.05.2017 09:33
    0 | 4

  • uabumoderoff 
    Бизнес-тренер Сергей Семенов это несерьёзно.Вот если бы бизнес-класс Акушер Усманов провёл,другое дело.
    25.05.2017 10:00
    0 | 3

  • 1% 
    опять сами с собой круглые столы проводят) плохо, что на наши бабки - а так конечно пусть проводят. Только не здесь, а в здравницах Верхоянска и поселка Харп....
    25.05.2017 11:07
    0 | 2
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