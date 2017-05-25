tvernews.ru
25 мая Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области девушки сыграли в мини-футбол

В Тверской области девушки сыграли в мини-футбол - ТИА
25 Мая 2017 08:50
Автор:

Фоторепортаж

23 мая в Кимрах в ледовом дворце «Арктика» прошел V региональный турнир по мини – футболу на Кубок Евгения Ловчева. В соревновании приняли участие девушки 2000 года рождения и младше из Твери (две команды), Рамешек и Кимрского района.

Турнир на Кубок Евгения Ловчева стал традиционным для Кимрского района. Несколько лет подряд заслуженный мастер спорта Е.Ловчев приезжает, чтобы поддержать спортсменов, вселить веру в успех, выявить лидеров.  Абсолютно все футболистки получили из рук легенды футбола авторскую книгу «Спартак и другие».



Евгений Ловчев покорил участниц турнира обаянием, искрометными шутками, яркими примерами успеха из собственной жизни. После таких встреч понимаешь, что ключ к высоким достижениям в руках у каждого из нас. Главное не останавливаться на достигнутом, постоянно повышать уровень мастерства и даже в поражениях видеть стимул к работе над собой.

Результаты турнира:
3 место – Рамешки;
2 место - Кимрский район;
1 место – Тверь.



Команды – победительницы награждены Кубками, медалями и грамотами. На память о мероприятии каждый участник получил шарф с логотипом турнира и вымпел. Выявлены победительницы в номинациях:  лучший вратарь, лучший защитник,  лучший нападающий, перспективный игрок, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: мини-футбол кубок Ловчева
Смотрите также:
Комментарии (7)

  • Dobry кrtek 
    По стилю похоже на тухлую новость от мгерышей. Кстати, никто не видел лидера бегунков Цаголова? Не случилось ли чего страшного, я прям волнуюся...
    25.05.2017 09:26
    1 | 2

  • russs 
    Передаю в честь этого поучительную песню:

Здоровенные бабищи на траве в  ̶х̶о̶к̶к̶е̶й̶  футбол играют
И визгливо матерятся, когда мажут по воротам.
Тренер им даёт советы, плотный дядька кучерявый –
На ХимФаке МГУ он перепортил кучу девок,
Отбирал их, @^ядь, в команду, конкурс, @^ядь, решил устроить,
Заставлял их раздеваться, щупал бицепсы на ляжках,
А затем хватал за сиськи и тащил к себе в каморку,
Там спектрометр громадный, весь заляпанный вафлёю,
Был прикрыт матрасом старым, белым в синенький цветочек –
Ведь спектрометр-то жёсткий, колет *опу и лопатки
И впивается углами, и ломает кайф любовный,
Тренер их в Москву приехал из далёкого округа,
Он душой ханты-мансиец, но с московскою пропиской,
Он, дыша чесночным жаром, взгромождается на девку,
 ̶Х̶о̶к̶к̶е̶и̶с̶т̶к̶у̶  Футболистку проверяет на выносливость и силу...
И в углу сосуд Дьюара, полный браги виноградной,
И презерватив натянут на него заместо пробки,
А в другом углу – пробирки с щелочами да солями
И прибор там невзгребенный и с облупленною краской,
Налепляют в нём на стёкла серебру и всяку гадость...

Но под колпаком стеклянным прячет тренер конопляшку,
И, когда приходит вечер, он домой идёт качаясь,
Дым пуская, напевает песню "Клён ты мой опавший",
Песню "Клён ты мой опавший",
Песню "Клён ты мой опавший",
Песню "Клён ты мой опавший",
Песню "Клён ты мой опавший"...
Опавший…
    Прикрепленные видео:
    ХимFu*k МГУ
    25.05.2017 09:37
    1 | 1

  • 1% 
    надо не забывать уточнять, что все это благодаря едарастам)
    25.05.2017 11:11
    1 | 1

  • antiER 
    Злые вы) Зря вы так) Это действительно пример развития массового спорта. Я так понимаю этот турнир целиком заслуга Ловчева, которого в связях с мгерами и едрастами ну никак не заподозришь, что и видно на фотках: ни флагов, ни депутатов, ни чиновников!

P.S. А что за три пацана на первой фотке к команде примазались)))
    25.05.2017 11:28
    0 | 2

    • Proletary 
      Чирлидеры. Девочки мяч гоняют, мальчики танцуют.
      25.05.2017 11:32
      0 | 3

  • antiER 
    Еще непонятно почему написано, что турнир прошел в ледовом дворце «Арктика»
    25.05.2017 11:47
    0 | 0

    • horton 
      Вот russs-у тоже непонятно (выше), поэтому он все про хоккей, да про хоккей )
      25.05.2017 12:00
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

История одной Кошки

2017-05-23 09:47
89

О чем думал тот, кто делал этот тверской бордюр

2017-05-21 10:59
70

Тверские прохожие на вопрос: "На что похож бордюр?" - хихикали

2017-05-22 13:10
67

Лось от удара вылетел на встречку, подробности смертельной аварии

2017-05-20 14:04
65

Обманули маму - впарили косметические услуги в кредит на 100 тысяч

2017-05-22 14:09
42

Юлия Михайлюк отправилась в очередное путешествие

2017-05-20 09:01
39

С Днем Пионерии, господа-товарищи!

2017-05-19 08:35
36

Беспредел в Кукольном театре, или Как простые смертные не могут попасть на спектакли

2017-05-24 13:35
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100