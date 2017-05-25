В Тверской области девушки сыграли в мини-футбол

23 мая в Кимрах в ледовом дворце «Арктика» прошел V региональный турнир по мини – футболу на Кубок Евгения Ловчева. В соревновании приняли участие девушки 2000 года рождения и младше из Твери (две команды), Рамешек и Кимрского района.

Турнир на Кубок Евгения Ловчева стал традиционным для Кимрского района. Несколько лет подряд заслуженный мастер спорта Е.Ловчев приезжает, чтобы поддержать спортсменов, вселить веру в успех, выявить лидеров. Абсолютно все футболистки получили из рук легенды футбола авторскую книгу «Спартак и другие».





Евгений Ловчев покорил участниц турнира обаянием, искрометными шутками, яркими примерами успеха из собственной жизни. После таких встреч понимаешь, что ключ к высоким достижениям в руках у каждого из нас. Главное не останавливаться на достигнутом, постоянно повышать уровень мастерства и даже в поражениях видеть стимул к работе над собой.



Результаты турнира:

3 место – Рамешки;

2 место - Кимрский район;

1 место – Тверь.





Команды – победительницы награждены Кубками, медалями и грамотами. На память о мероприятии каждый участник получил шарф с логотипом турнира и вымпел. Выявлены победительницы в номинациях: лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий, перспективный игрок, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области