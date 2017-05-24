В Калуге задержали серийного тверского угонщика иномарок

Калужские полицейские с поличным задержали 42-летнего угонщика дорогих автомобилей из Ржева. Мужчина уже выбрал очередную жертву – разбил боковое стекло в Toyota Camry, забрался в салон и пытался завести автомобиль, как его скватили местные правоохранители.

Как сообщает сайт «Калужская неделя», следователи установили причастность угонщика из Тверской области к краже 9 иномарок, его подозревают еще в шести подобных эпизодах

В Калугу он приезжал на автомобиле Mazda, в нем были оборудованы тайники, в которых хранились специальные инструменты для вскрытия автозамков.

Специализировался угонщик на марках Toyota, Lexus и Mazda. Действовать предпочитал в центральных районах города Калуга. Похищенные автомобили он перегонял в Тверскую область для перепродажи. В квартире угонщика во время обыска полицейские нашли маски и дополнительное оборудование для вскрытия машин. По решению суда подозреваемый взят под стражу.

Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области