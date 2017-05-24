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В Ржевском районе взрывники обезвредили 35 минометных мин

В Ржевском районе взрывники обезвредили 35 минометных мин - ТИА
24 Мая 2017 19:55
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24 мая 2017 года взрывники аварийно-спасательной службы Тверской области в Ржевском районе обезвредили  35 минометных мин 82 мм времен Великой Отечественной войны.
При обнаружении взрывоопасного предмета Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам:
- отойдите на безопасное расстояние;
- предупредите окружающих о возможной опасности;
- немедленно сообщите об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и действуйте только в соответствии с полученными рекомендациями;
- до приезда специалистов не подходите к подозрительному предмету, не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области

 

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Метки: взрывники минометные мины
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