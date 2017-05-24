В Ржевском районе взрывники обезвредили 35 минометных мин

24 мая 2017 года взрывники аварийно-спасательной службы Тверской области в Ржевском районе обезвредили 35 минометных мин 82 мм времен Великой Отечественной войны.

При обнаружении взрывоопасного предмета Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам:

- отойдите на безопасное расстояние;

- предупредите окружающих о возможной опасности;

- немедленно сообщите об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и действуйте только в соответствии с полученными рекомендациями;

- до приезда специалистов не подходите к подозрительному предмету, не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области