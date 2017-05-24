В Твери загорелся балкон

В Твери, на Волоколамском проспекте, в доме №15, на третьем этаже пятиэтажного дома загорелся балкон. На 18.50 балкон горел открытым огнем, люди тушили пожар своими силами. В 18.55 подъехали пожарные.
В Твери, на Волоколамском проспекте, в доме №15, на третьем этаже пятиэтажного дома загорелся балкон. На 18.50 балкон горел открытым огнем, люди тушили пожар своими силами. В 18.55 подъехали пожарные.
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Комментарии (5)
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Инокентий
24.05.2017 19:32
0
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5
vepr76
24.05.2017 22:05
0
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