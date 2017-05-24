На празднование Дня защиты детей из регионального бюджета выделили 215 тыс.рублей

1 июня, в Международный день защиты детей, в тверском театре кукол пройдет праздник для воспитанников социальных учреждений региона. На праздник будут приглашены 330 детей из разных муниципалитетов. Ребятам покажут спектакль «Принцесса и свинопас». На площадке у театра пройдут конкурсы и викторины, участникам вручат подарки.

На проведение праздничных мероприятий ко Дню защиты детей из регионального бюджета выделено 215 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области