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В Тверской области производили элитный палёный алкоголь

В Тверской области производили элитный палёный алкоголь - ТИА
24 Мая 2017 17:20
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Фоторепортаж

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области пресечена незаконная деятельность по реализации на территории региона контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции. По предварительны данным, к сбыту фальсифицированного алкоголя причастны двое уроженцев другого региона.

Спиртные напитки в различных марок и наименований разливались и хранились в заранее подготовленных складских  помещениях в Калининском районе Тверской области, откуда на автомобилях доставляли контрафактную продукцию на склады в Московском районе Твери с целью дальнейшей продажи на территории  Верхневолжья. Бутылки с алкоголем сомнительного качества оклеены федеральными специальными марками с признаками подделки.Из незаконного оборота изъято более  24 000 литров алкоголя, а также свыше 100 000 федеральных акцизных марок с признаками подделки.

Возбуждено уголовное дело по статья "Подделка, изготовление или сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование" и «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Фигуранты взяты под стражей, УМВД России по Тверской области

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Метки: паленый алкоголь тверская область полиция
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Комментарии (4)

  • _Gelsomino_ 
    Заголовок в репертуаре ТИА: "Элитный палёный алкоголь". Прям так и представляется перед глазами этикетка с надписью "Боярышник XO" или "Боярышник VSOP"

Хотя интересная история: на фото этикетки новые ЕГАИСовские, их даже не выйдет продать в более-менее цивильном магазине - алкоголь не пройдет по кассе, к тому же любой человек может пробить этот код через интернет и понять что это сивуха. На что рассчитывали мошенники?
    24.05.2017 17:33
    0 | 4

    • Барин 
      Стенолаз Family Reserve, Рыгаловка Tripple Barrel и т.д. Элитные паленые журналисты )))
      24.05.2017 17:45
      0 | 3

    • ku-10 
      Все зависит от цены и жадности. Если тебе предложат коньяк Лезгинка (в магазине 900 рэ) за 300 и при этом скажут: Отличный, сам пью! Задумаешься, может и возьмёшь?
      24.05.2017 17:51
      0 | 1

  • Барин 
    И, кстати, дагестанский коньяк Лезгинка и водка 5 озер давно перешли в категорию luxury?
    24.05.2017 17:52
    0 | 1
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