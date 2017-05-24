В Тверской области производили элитный палёный алкоголь

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области пресечена незаконная деятельность по реализации на территории региона контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции. По предварительны данным, к сбыту фальсифицированного алкоголя причастны двое уроженцев другого региона.

Спиртные напитки в различных марок и наименований разливались и хранились в заранее подготовленных складских помещениях в Калининском районе Тверской области, откуда на автомобилях доставляли контрафактную продукцию на склады в Московском районе Твери с целью дальнейшей продажи на территории Верхневолжья. Бутылки с алкоголем сомнительного качества оклеены федеральными специальными марками с признаками подделки.Из незаконного оборота изъято более 24 000 литров алкоголя, а также свыше 100 000 федеральных акцизных марок с признаками подделки.

Возбуждено уголовное дело по статья "Подделка, изготовление или сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование" и «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Фигуранты взяты под стражей, УМВД России по Тверской области