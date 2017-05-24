«Тверь Водоканал» заменил участок водовода на Тверецком водозаборе

В рамках производственной программы 2017 года ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») выполнил капитальный ремонт водовода глубоких скважин на Тверецком водозаборе.

В ходе работ заменен участок сборного водовода диаметром 500 мм, по которому вода из скважин глубиной до 150 метров подается на станцию водоподготовки для очистки и обезжелезивания. На место отслужившего свой срок металлического трубопровода уложены трубы из современного и долговечного материала - полипропилена. Гарантийный срок службы трубы из этого материалы составляет не менее 50 лет, фактический – до 100 лет.

«В полипропиленовой трубе не образуются отложения. Поэтому кроме большого срока эксплуатации ее преимуществом, по сравнению с металлическими трубами, является отсутствие негативного воздействия на качество воды», – отметил начальник водопроводного цеха ООО «Тверь Водоканал» Константин Смирнов.

На сегодняшний день все работы выполнены, новая труба пристыкована к водоводу, который был переложен осенью прошлого года. В общей сложности протяженность отремонтированного участка водовода составляет почти 160 метров.

В 2017 году «Росводоканал Тверь» в рамках своей производственной программы планирует переложить около двух километров водопроводных и канализационных трубопроводов разных диаметров на сумму более 30 млн рублей.