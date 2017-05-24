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"Кириллу и Мефодию - слава!": в Твери традиционным шествием отметили День славянской письменности

"Кириллу и Мефодию - слава!": в Твери традиционным шествием отметили День славянской письменности - ТИА
24 Мая 2017 16:50
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Фоторепортаж

24 мая в 12:30 красочная толпа студентов, школьников и преподавателей стартовала от исторического факультета ТвГУ и направилась к зданию филфака на проспекте Чайковского, 70. Пёструю колонну, над которой реяли воздушные шары, баннеры с кириллическими буквами, флаги славянских государств, флаги факультетов и вузов, сопровождали полицейские, которые останавливали движение, когда шествие пересекало улицы.

День славянской письменности и культуры — российское название праздника, приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, создателей славянской письменности. Аналогичные государственные торжества существуют в ряде славянских стран, а изначально история праздника восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии в X-XI веках. В 1863 году в России было принято постановление праздновать память святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю). Возрождение празднования Дня славянской письменности произошло в нашей стране в 1986 году.

"Создателям славянской письменности Кириллу и Мефодию - слава!", "Преподавателям филологического факультета - слава!", "Это всё не просто так - по Твери идёт филфак!" - такие традиционные кричалки разносились по городу. Прохожие встречали колонну улыбками и снимали происходящее на мобильные телефоны. Главные участники шествия - студенты филологического факультета, так сказать, хранители славянской письменности и культуры, но вместе с ними маршируют представители не только других факультетов, но и других вузов.

Конечной точкой шествия стал сквер перед зданием факультета филологии, где ко Дню славянской письменности ещё в 2014 году торжественно открыли памятник Кириллу и Мефодию. Исполняющая обязанности ректора ТвГУ Людмила Скаковская напомнила собравшимся, что Тверской государственный университет - единственный российский вуз, где этот праздник отмечают масштабным шествием. Не обошлось без заморских гостей из университета Велико Тырново в Болгарии, с которым у тверских филологов давние дружеские связи. Студенты разных факультетов выступили со своими речами о том, почему важны славянская письменность и культура, а также посвящённый им праздник (один из них, впрочем, почему-то назвал его Днём памяти, явно преждевременно похоронив и славянскую письменность, и культуру вместе с ней).

Небольшой экскурс в историю языка устроил фольклорный ансамбль "Славяночка" во главе с кандидатом филологических наук Светланой Лебедевой: зрителям предлагалось отгадать русские загадки и выучить, как читались и писались знакомые всем слова по-старославянски. После этого торжественная часть завершилась возложением цветов к памятнику святых просветителей, студенты фотографировались с флагами факультетов и табличками-хэштегами: #Славяночка, #Кирилл, #Мефодий, #АзБукиВеди и другими. Затем всё вернулось на круги своя: преподаватели пошли преподавать, а студенты и школьники - учиться сохранять и развивать наши родные письменность и культуру.

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Метки: твгу день славянской письменности и культуры кирилл и мефодий филологический факультет твгу
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Комментарии (1)

  • Uylo_Yobannen 
    По фото становится понятно, что имели место не единичные вражеские происки, но всё мероприятие проходило в ярко выраженном жовто-блакитном колорите. До самого святого дотянулась кровавая жыдобиндерская хунта!
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    24.05.2017 17:51
    0 | 2
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