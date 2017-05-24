Клип группы "Ленинград", который сняли в Твери, взял гран-при на фестивале в Берлине

19 мая в своем Instagram Сергей Шнуров рассказал о победе клипа «Кольщик» на фестивале Berlin Music Video Awards.
Новый клип «Ленинграда» на песню «Кольщик» вышел в свет 14 февраля. Напомним, съемки клипа проходили в декабре 2016 года в тверском цирке, правда, без участия Сергея Шнурова.
Режиссер клипа Илья Найшуллер - автор фильма «Хардкор», тогда на своей страничке в соцсетях написал : «Закончили дичайшие съемки клипа Ленинград – «Кольщик». Всем спасибо, будет огонь».
Кстати, у Твери уже есть своей «кольщик». В 1993 году Михаил Круг записал на тверской студии «Лига» своего знаменитого "Кольщика" на пластинку.
Но если у Круга герой песни просит наколоть "...купола, рядом чудотворный крест с иконами, чтоб играли там колокола с переливами и перезвонами", то в песне группы "Ленинград" героиня просит наколоть ей брови в память о большой любви.
Комментарии (2)
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DimonMMK
(http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA)
24.05.2017 17:38
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