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Клип группы "Ленинград", который сняли в Твери, взял гран-при на фестивале в Берлине

24 Мая 2017 16:36
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19 мая в своем Instagram Сергей Шнуров рассказал о победе клипа «Кольщик» на фестивале Berlin Music Video Awards.

Новый клип «Ленинграда» на песню «Кольщик» вышел в свет 14 февраля. Напомним, съемки клипа проходили в декабре 2016 года в тверском цирке, правда, без участия Сергея Шнурова.

Режиссер клипа Илья Найшуллер - автор фильма «Хардкор», тогда на своей страничке в соцсетях написал : «Закончили дичайшие съемки клипа Ленинград – «Кольщик». Всем спасибо, будет огонь».

Кстати, у Твери уже есть своей «кольщик». В 1993 году Михаил Круг записал на тверской студии «Лига» своего знаменитого "Кольщика" на пластинку.

Но если у Круга герой песни просит наколоть "...купола, рядом чудотворный крест с иконами, чтоб играли там колокола с переливами и перезвонами", то в песне группы "Ленинград" героиня просит наколоть ей брови в память о большой любви.

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Метки: группа "ленинград" клип "Кольщики
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Комментарии (2)

  • russs 
    КольщикЪ, наколи мне буфера!
Рядом - брови, в память о любви большой!

Необходимо срочно Шнуру присвоить "почётного гражданина Твери"!
    24.05.2017 17:16
    2 | 2

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Шюри Берлинише фестивал  апсолутише нихт ферштейн што там русиш петь!  Пофигистиш слоф, рифмен, текст фаапше. 
 Фидеоряд даст ис фантастиш, вундеба! Нооборотише в ютуб заценирт!
Айне прис херр Шнур... шульдегун, нихт айне! Тайте цфай!
    24.05.2017 17:38
    0 | 2
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