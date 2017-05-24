В Твери коллекционер собрал 70 000 конфетных фантиков

С 1 по 11 июня в Мультимедийном библиотечном центре (ул.С.Перовской,19) будет работать выставка – « Музей конфетных фантиков» тверского коллекционера и энтузиаста Юрия Бондина.

Коллекции Юрия в этом году исполняется 20 лет, сейчас она насчитывает более 70000 экземпляров, собранных автором и волонтерами.

Собрание коллекционера-это не просто разложенные и пронумерованные обертки - это волшебное королевство Конфеттия, в котором есть король и королева, придворные, а также символика - свой герб и гимн.

Выставка будет интересна всем без исключения, ведь каждый фантик – это произведение искусства. Глянцевые, матовые, с яркими необычными рисунками и каллиграфическими надписями - они перенесут Вас в самые приятные сладкие воспоминания или неизведанную сказку, полную чудес и загадок.

Открытие выставки состоится 11 июня в 11.00 ч.

Вход свободный.