В Твери коллекционер собрал 70 000 конфетных фантиков

С 1 по 11 июня в Мультимедийном библиотечном центре (ул.С.Перовской,19) будет работать выставка – « Музей конфетных фантиков» тверского коллекционера и энтузиаста Юрия Бондина.
Коллекции Юрия в этом году исполняется 20 лет, сейчас она насчитывает более 70000 экземпляров, собранных автором и волонтерами.
Собрание коллекционера-это не просто разложенные и пронумерованные обертки - это волшебное королевство Конфеттия, в котором есть король и королева, придворные, а также символика - свой герб и гимн.
Выставка будет интересна всем без исключения, ведь каждый фантик – это произведение искусства. Глянцевые, матовые, с яркими необычными рисунками и каллиграфическими надписями - они перенесут Вас в самые приятные сладкие воспоминания или неизведанную сказку, полную чудес и загадок.
Открытие выставки состоится 11 июня в 11.00 ч.
Вход свободный.
Комментарии (3)
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Bonch
24.05.2017 16:43
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Uylo_Yobannen
24.05.2017 18:13
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