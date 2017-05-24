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В Твери коллекционер собрал 70 000 конфетных фантиков

24 Мая 2017 16:05
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С 1 по 11 июня в Мультимедийном библиотечном центре (ул.С.Перовской,19) будет работать выставка – « Музей конфетных фантиков» тверского коллекционера и энтузиаста Юрия Бондина.

Коллекции Юрия в этом году исполняется 20 лет, сейчас она насчитывает более 70000 экземпляров, собранных автором и волонтерами.

Собрание коллекционера-это не просто разложенные и пронумерованные обертки - это волшебное королевство Конфеттия, в котором есть король и королева, придворные, а также символика - свой герб и гимн.

Выставка будет интересна всем без исключения, ведь каждый фантик – это произведение искусства. Глянцевые, матовые, с яркими необычными рисунками и каллиграфическими надписями - они перенесут Вас в самые приятные сладкие воспоминания или неизведанную сказку, полную чудес и загадок.

Открытие выставки состоится 11 июня в 11.00 ч.

Вход свободный.

 

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Метки: коллекция фантиков Юрий Бондин
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Комментарии (3)

  • 1% 
    Классический человек с фантиками из известного афоризма? )
    24.05.2017 16:26
    1 | 1

  • Bonch 
    Чем  только люди не тешатся!.. :))
  И о чём  только не напишут братья-сестры журналисты:)
  А вот об экс-губернаторе ни слова... :-()  А  у  него сегодня  день  рождения...
    24.05.2017 16:43
    1 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      Это хороший повод сходить за боярышником.
      24.05.2017 18:13
      0 | 1
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