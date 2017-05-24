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В Тверской области женщина погадала двум школьницам в обмен на золото

В Тверской области женщина погадала двум школьницам в обмен на золото - ТИА
24 Мая 2017 15:36
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В полицию поступило заявление от жительницы Западной Двины о совершении мошенничества в отношении несовершеннолетних.

Со слов мамы одной из девочек, обе школьницы сидели на лавочке в парке, к ним подошла неизвестная женщина и попросила показать дорогу к школе. Девочки пошли вместе с женщиной, у школы неизвестная предложила подросткам погадать, за что подростки расплатились золотыми украшениями. Далее женщина скрылась.

Сотрудники тверской полиции совместно с коллегами из Смоленской области подозреваемую установили и задержали. Ей оказалась 42-летняя жительница города Смоленска.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Женщину взяли под  стражу. Оперативники проверяют задержанную на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

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Метки: мошенники гадание обокрали школьников
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Комментарии (5)

  • bae99 
    Кочевой народ...мля. 
Надеюсь детишки извлекут урок...
    24.05.2017 15:59
    0 | 2

  • kudimov 
    "Мою она разглядывала руку,
В свою ладонь мою ладонь брала.
Любовь мне нагадала и разлуку,
И понял я - она не наврала!..."
    24.05.2017 16:01
    0 | 3

    • russs 
      Передаю в честь этого поучительную песню!
      Прикрепленные видео:
      О нелёгкой цыганской доле
      24.05.2017 17:27
      0 | 2

  • Proletary 
    раз уж день славянской культуры..

Tell me gypsy can you see me 
In your crystal ball 
I'm asking you what can I do 
My back's against the wall
    Прикрепленные изображения:
    24.05.2017 16:10
    0 | 1

  • russs 
    Юные негодяйки явно хотели посеять рознь между нашими великими народами, напялив на себя золотишко, а у ней: табор некормленных онижедетей!
    24.05.2017 17:25
    0 | 2
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