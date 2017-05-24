В Тверской области женщина погадала двум школьницам в обмен на золото

В полицию поступило заявление от жительницы Западной Двины о совершении мошенничества в отношении несовершеннолетних.

Со слов мамы одной из девочек, обе школьницы сидели на лавочке в парке, к ним подошла неизвестная женщина и попросила показать дорогу к школе. Девочки пошли вместе с женщиной, у школы неизвестная предложила подросткам погадать, за что подростки расплатились золотыми украшениями. Далее женщина скрылась.

Сотрудники тверской полиции совместно с коллегами из Смоленской области подозреваемую установили и задержали. Ей оказалась 42-летняя жительница города Смоленска.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Женщину взяли под стражу. Оперативники проверяют задержанную на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.