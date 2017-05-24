В парке Победы еженедельно проводятся выездные проверки по исполнению концессионного соглашения

В середине прошлого года по данному объекту было заключено концессионное соглашение. Согласно этому документу, предпринимателям предоставляется возможность вести бизнес на территории парка, и в этом году там уже были установлены аттракционы. Вместе с тем, в соответствии с договором концессионер обязан произвести благоустройство места отдыха. Работы начались в прошлом году, когда часть пешеходных дорожек была покрыта брусчаткой, отремонтированы фонари и появились новые скамейки и урны. В этом году концессионер продолжил благоустройство.

Еженедельно представители администрации Твери проводят выездные проверки работ по благоустройству места отдыха. Во время таких выездов зачастую своими идеями по поводу развития территории с представителями администрации и концессионерами делятся горожане. Например, во время инспекционной поездки 23 мая местная жительница рассказала, что сама высаживает цветы около Пантеона Памяти, и попросила поддержать её инициативу. По словам концессионера, высадка клумб откладывалась из-за похолоданий, однако в ближайшее время цветы будут высажены.

На данный момент выявлен ряд замечаний к работе концессионеров. Например, перед ними была поставлена задача оперативно выполнить покос травы и расчистку бассейна. Предприниматель заверил, что произведет работы в течение этой недели. Также концессионеру указали на необходимость обновить экстрим-парк, который на данный момент остро нуждается в ремонте. По его словам, до конца месяца начнутся работы и на оставшихся пешеходных дорожках, планируется также установить новые скамейки и урны, обрезать сухие ветки деревьев. Администрация города в постоянном режиме будет проверять, как концессионер выполняет взятые на себя обязательства, сообщает Управление информации администрации города Твери

