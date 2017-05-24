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В Тверской области дети разгромили 30 могил на кладбище в Кувшиново

В Тверской области дети разгромили 30 могил на кладбище в Кувшиново - ТИА
24 Мая 2017 14:42
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22 мая сотрудники ритуальной фирмы, которая следит за порядком на старом городском кладбище в городе Кувшиново Тверской области, пришли на работу и ужаснулись: за ночь кто-то разрушил несколько десятков могил.

Как рассказал ТИА житель города Кувшиново, оказалось, что хулиганили на погосте  трое малышей в возрасте около 7 лет. В ночь с 21 на 22 мая мальчики, видимо, решили проверить свою молодецкую удаль и начали крушить могилы.

- В полиции уже 16 заявлений, но разрушенных могил в разы больше. Сотрудники ритуальной фирмы с утра, как только увидели эту разруху, стали поправлять то, что можно было поправить. Но шпана громила в основном могилы с гранитными памятниками. Много силы не нужно, чтобы повалить вертикально стоящую плиту. Памятники падали и крошились от удара. Восстановить их невозможно. Теперь родственникам или родителям этих детей придется потратиться на новые. Заявлений в полицию тоже будет, однозначно, больше, ведь многие родственники просто пока не знают, что могилы их близких разгромлены.

Собеседник рассказал, что хулиганы шли из центра кладбища к выходу и по пути ломали все, что попадалось. Растоптаны могильные холмы, где-то выдернуты или сломаны оградки.

- Сотрудники ритуальной фирмы с утра, как только обнаружили разрушенные могилы, сразу позвонили в полицию, но так и не смогли дождаться кого-нибудь из правоохранителей. Они явно не спешили на вызов.

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Метки: кладбище в кувшиново вандализм на кладбище разгромили могилы поломали памятники кувшиново происшествие в Тверской области
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Комментарии (1)

  • russs 
    Всё - тленЪ! Главное, чтобы курить не начали!
    24.05.2017 14:56
    0 | 0
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