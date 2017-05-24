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В Удомле Тверской области на 68 жителей приходится один ВИЧ-инфицированный

24 Мая 2017 13:29
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В так называемых ЗАТО - отдельных закрытых административно-территориальных образованиях, а также городах-спутниках при атомных электростанциях заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией в 2016 году составила 627 человек на 100 тысяч населения, об этом сообщают "Известия" . Это на 7% больше общероссийского показателя.

Неожиданно высокие цифры по закрытым городам объясняют тем, что в них хорошо налажена работа по выявлению ВИЧ-инфекций. По мнению замруководителя ФМБА, детальный охват обследованиями в любом регионе страны даст такие же результаты.

Фондом социально-культурных инициатив дважды в год в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) и Всемирного дня памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) проводится акция СТОПВИЧ/СПИД, направленная на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование об этом заболевании. 

По данным Центра по профилактике и борьбе со СПИД Тверской области на 1 мая 2017 года в регионе проживает 12077 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. В течение 2016 года анализы на ВИЧ сдали 16,7 % населения. По заболеваемости ВИЧ Тверская область занимает первое место в ЦФО. На 1 января 2017 года в регионе умерли 3120 человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 1115 умерли от СПИДа - терминальной стадии развития вируса. 

За прошлый год вирус иммунодефицита человека "повзрослел": всё больше людей с выявленной инфекцией старше 30 лет, в то время как раньше группой риска был возраст от 18 до 24 лет. 

Главным образом ВИЧ в Тверской области передаётся половым путём. В прошлом году так заразились 70 % инфицированных, это число мало изменяется в последние десятилетия. Реже в последние годы вирус передаётся при внутривенном введении наркотиков, а также от матери ребёнку.

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Метки: ВИЧ-инфекция в Тверской области количество вич-инфицированных
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