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В Твери пропала 43–летняя Бружане Ирина Ивановна

В Твери пропала 43–летняя Бружане Ирина Ивановна - ТИА
24 Мая 2017 13:28
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20 мая Бружане Ирина Ивановна ушла из дома по адресу Тверь, поселок Элеватор, ул.Центральная, дом 20 и не вернулась. Приметы пропавшей: рост 174 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленого цвета, волосы черные короткие с сединой. Была одета в коричневые джинсы, серую кофту с сердечком на груди, черные туфли. С собой были синяя сумка, телефон, паспорт, карточка Сбербанка. Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам: 910-646-3434 или 102, сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова»

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Метки: пропала Бружане Ирина Ивановна
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Комментарии (3)

  • TvereZ 
    долгая дорога к "глобусу" )))
    24.05.2017 13:43
    1 | 0

    • below 
      Сомневаюсь, ведь не подросток уже
      24.05.2017 14:00
      0 | 0

      • TvereZ 
        Взрослые тоже в глобус ходют )))
        24.05.2017 14:41
        0 | 0
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