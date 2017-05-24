В Твери пропала 43–летняя Бружане Ирина Ивановна

20 мая Бружане Ирина Ивановна ушла из дома по адресу Тверь, поселок Элеватор, ул.Центральная, дом 20 и не вернулась. Приметы пропавшей: рост 174 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленого цвета, волосы черные короткие с сединой. Была одета в коричневые джинсы, серую кофту с сердечком на груди, черные туфли. С собой были синяя сумка, телефон, паспорт, карточка Сбербанка. Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам: 910-646-3434 или 102, сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова»
Комментарии (3)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
TvereZ
24.05.2017 13:43
1
|
0
below
24.05.2017 14:00
0
|
0
TvereZ
24.05.2017 14:41
0
|
0