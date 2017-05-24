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В Тверской области проходит конкурс «Мисс УИС»: выбирают спортсменку, отличницу, красавицу

В Тверской области проходит конкурс «Мисс УИС»: выбирают спортсменку, отличницу, красавицу - ТИА
24 Мая 2017 13:22
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Фоторепортаж

В УФСИН России по Тверской области проходит первый этап IV Всероссийского конкурса «Мисс УИС». В нем приняли участие представительницы всех учреждений уголовно-исполнительной системы Тверской области.

«Мисс УИС» – это не просто конкурс красоты. Участвовать в нём могут сотрудницы уголовно-исполнительной системы, стаж службы которых составляет не менее трех лет. Конкурс проводится в три этапа. Первый проходит на региональном уровне, второй – по федеральным округам. В финал выходят девять участниц, из которых выбирается победительница.

Первые два конкурсных дня в УФСИН России по Тверской области были посвящены проверке профессионального мастерства сотрудниц. Претендентки на звание «Мисс УИС-2017» сдавали нормативы по физической подготовке, в том числе соревновались в кроссе и плавании. Также конкурсантки проходили тестирование на знание законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность УИС, стреляли из пистолета, выполняли строевые приемы и боевые приемы борьбы.

В третий день конкурса, 26 мая, в пятницу, на сцене актового зала УФСИН состоится творческая программа, на которой участницам предстоит петь, танцевать, озвучивать отрывки из кинофильмов и интересно рассказывать о службе в уголовно-исполнительной системе. Оценивать выступления будет жюри, состоящее из представителей УФСИН и деятелей культуры.

Впервые «Мисс УИС» в Твери выбирали в 2003 году. Ею тогда стала сотрудница СИЗО-1 Елена Гладкевич. Позднее она представляла уголовно-исполнительную систему на конкурсе красоты «в погонах» «Мисс Красная звезда». Со второго конкурса почетный титул крепко держат в своих руках сотрудницы женской исправительной колонии в Вышнем Волочке: 2006 год – Екатерина Михайдарова, 2009 год – Юлия Стекольщикова, 2012 год – Александра Большакова.

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Метки: мисс уис конкурс красоты уфсин по тверской области
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