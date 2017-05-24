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Минприроды России включило Тверскую область в пятерку самых эффективных регионов по управлению лесами

24 Мая 2017 13:16
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Тверская область по итогам 2016 года заняла пятое место в рейтинге эффективности регионов по управлению лесами, который подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Верхневолжье является лидером в Центральном федеральном округе по площади лесов. Зеленые массивы занимают почти 55% площади региона.

В группу высокого уровня эффективности ведения лесного хозяйства в 2016 году вошли семь субъектов ЦФО. На пятой позиции – Тверская область. Всего в рейтинг включен 81 регион страны.

Основным критерием оценки работы стали качество подготовки к лесопожарному сезону, эффективность борьбы с вредителями и болезнями леса, исполнение полномочий в части финансовой дисциплины, а также своевременность лесовосстановления.

Тверская область входит также в десятку лучших субъектов РФ по объемам лесовосстановления.

В 2016-м году соответствующие мероприятия были проведены на 14,1 тыс. гектаров, что на 24% превысило плановые показатели. В текущем году такие работы запланированы на площади 17 тыс. гектаров.

12 мая 2017 года в рамках Всероссийского дня посадки леса в Тверской области высадили более 750 тыс. молодых деревьев. Акция приурочена к Году экологии в России, сообщает правительство Тверской области

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Метки: минприроды россии эффективные регионы по управлению лесами
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Комментарии (3)

  • pessimist 
    Сопоставляя действительно имеющие место бардак и разруху в лесном хозяйстве ТвО и присвоенное пятое (с начала, а не конца списка) место, можно сделать два вывода. 1.Чиновники Минприроды не удосужились побывать в тверских лесах, на местах варварских вырубок и бумажного лесовосстановления, а свои списки-рейтинги составляют исключительно на основе бравурных отчетов. 2.В лесах остальных, следующих по списку за ТвО, субъектов дела еще тошнее, и инициаторов реформы лесного хозяйства 2007 года пора ставить к стенке, наплевав на мораторий.
    24.05.2017 13:38
    0 | 3

  • Net. 
    "...Основным критерием оценки работы стали качество подготовки к лесопожарному сезону, эффективность борьбы с вредителями и болезнями леса..." реализуется путём выруба лесов дабы не горели и не болели. Ну конечно финансовая составляющая на высшем уровне - не один упырь себе карманы набил.
    24.05.2017 14:02
    0 | 1

  • Proletary 
    Двусмысленная фраза
---
В группу высокого уровня эффективности ведения лесного хозяйства в 2016 году вошли семь субъектов ЦФО. На пятой позиции – Тверская область. 
---
В состав ЦФО 18 входит регионов, если вычеркнуть  г. Москву, а также безлесые Орловскую, Тамбовскую, Липецкую и подобные области внезапно окажется, что мы в ж.
Вспоминается советский анекдот про забег Брежнева с Рейганом, когда Рейган прибежал предпоследним.
    24.05.2017 14:42
    0 | 0
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