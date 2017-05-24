Минприроды России включило Тверскую область в пятерку самых эффективных регионов по управлению лесами

Тверская область по итогам 2016 года заняла пятое место в рейтинге эффективности регионов по управлению лесами, который подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Верхневолжье является лидером в Центральном федеральном округе по площади лесов. Зеленые массивы занимают почти 55% площади региона.

В группу высокого уровня эффективности ведения лесного хозяйства в 2016 году вошли семь субъектов ЦФО. На пятой позиции – Тверская область. Всего в рейтинг включен 81 регион страны.

Основным критерием оценки работы стали качество подготовки к лесопожарному сезону, эффективность борьбы с вредителями и болезнями леса, исполнение полномочий в части финансовой дисциплины, а также своевременность лесовосстановления.

Тверская область входит также в десятку лучших субъектов РФ по объемам лесовосстановления.

В 2016-м году соответствующие мероприятия были проведены на 14,1 тыс. гектаров, что на 24% превысило плановые показатели. В текущем году такие работы запланированы на площади 17 тыс. гектаров.

12 мая 2017 года в рамках Всероссийского дня посадки леса в Тверской области высадили более 750 тыс. молодых деревьев. Акция приурочена к Году экологии в России, сообщает правительство Тверской области