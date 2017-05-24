В Твери "Шкода" врезалась в "Мицубиси"

В 11.40 в Твери, на проспекте Ленина ( поворот на улицу Воровского) 46-летний водитель «Шкоды Актавия» ехал по трамвайным рельсам и врезался в левый бок автомобиля «Мицубиси Аутлендер», который из крайнего левого ряда поворачивал налево. В ДТП пострадал водитель «Шкоды», сообщили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области. Как стало известно ТИА, мужчину госпитализировали с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой.
Комментарии (5)
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Varg
24.05.2017 13:56
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bublik
24.05.2017 14:14
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Naum
24.05.2017 14:19
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Elka73
24.05.2017 14:18
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