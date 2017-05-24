В Твери "Шкода" врезалась в "Мицубиси"

В 11.40 в Твери, на проспекте Ленина ( поворот на улицу Воровского) 46-летний водитель «Шкоды Актавия» ехал по трамвайным рельсам и врезался в левый бок автомобиля «Мицубиси Аутлендер», который из крайнего левого ряда поворачивал налево. В ДТП пострадал водитель «Шкоды», сообщили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области. Как стало известно ТИА, мужчину госпитализировали с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой.