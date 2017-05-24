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В СИЗО-1 и в одной из колоний области прошли массовые обыски

24 Мая 2017 11:54
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В Твери расследуется два уголовных дело по статье "Превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями".

По версии следствия, 13 января 2017 года утром во время проверки сотрудникам СИЗО-1 ФКУ УФСИН России по Тверской области камеры осужденная отказалась заправить постель и встать с кровати. После чего сотрудник следственного изолятора вывел женщину из ее камеры и препроводил к одному из помещений на 2 этаже учреждения, после чего нанес ей не менее 5 ударов руками и ногами по телу.

Кроме этого, с 13 по 20 января 2017 года сотрудники ФКУ СИЗО-1 регионального УФСИН России, осведомленные о времени окончания содержания осужденной в штрафном изоляторе, незаконно продлили ей пребывание в изоляторе на 3 дня.

В СИЗО-1 и в одной из колоний прошли массовые обыски, допросили должностных лиц регионального УФСИН, изъяты документы, сообщает СУ  СК РФ по Тверской области

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Метки: уфсин избили заключенную уголовное дело сотрудники колонии избивают заключённых
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Комментарии (2)

  • Zorkiy 
    В старое время говорили - шмон...
    24.05.2017 12:20
    0 | 1

  • horton 
    А что искали-то? Доказательства того, что сотрудник СИЗО "нанес не менее 5 ударов руками и ногами по телу"?
    24.05.2017 13:22
    0 | 0
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