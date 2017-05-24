В СИЗО-1 и в одной из колоний области прошли массовые обыски

В Твери расследуется два уголовных дело по статье "Превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями".

По версии следствия, 13 января 2017 года утром во время проверки сотрудникам СИЗО-1 ФКУ УФСИН России по Тверской области камеры осужденная отказалась заправить постель и встать с кровати. После чего сотрудник следственного изолятора вывел женщину из ее камеры и препроводил к одному из помещений на 2 этаже учреждения, после чего нанес ей не менее 5 ударов руками и ногами по телу.

Кроме этого, с 13 по 20 января 2017 года сотрудники ФКУ СИЗО-1 регионального УФСИН России, осведомленные о времени окончания содержания осужденной в штрафном изоляторе, незаконно продлили ей пребывание в изоляторе на 3 дня.

В СИЗО-1 и в одной из колоний прошли массовые обыски, допросили должностных лиц регионального УФСИН, изъяты документы, сообщает СУ СК РФ по Тверской области