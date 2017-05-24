В Твери в последние полгода родились Ставры, Добрыни, Мелиссы, Жданы

В тверском ЗАГСе ТИА рассказали о модных тенденциях: какие имена в последние полгода стали самыми распространенными, какие забыты тверскими родителями, самые оригинальные имена, которыми назвали тверских детей.

Итак, самое распространенное мужское имя в 2017 году - Данил, Даниил, Данила. Также часто встречаются имена Артем, Максим, Александр, Михаил. Крайне редко стали называть сыновей Сережами, Вячеславами, Олегами, Павлами. Зато теперь в Твери живут маленькие Ставры, Серафимы, Святогоры, Добрыни.

Дочек чаще всего в городе называют Дарьями, Евами, Софиями, Алисами, Анастасиями, самыми редкими стали имена Ольга и Светлана. Зато появились в Твери девочки Жданы, Мелиссы, Теоны и Теи.