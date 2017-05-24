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В Твери в последние полгода родились Ставры, Добрыни, Мелиссы, Жданы

В Твери в последние полгода родились Ставры, Добрыни, Мелиссы, Жданы - ТИА
24 Мая 2017 11:58
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В тверском ЗАГСе ТИА рассказали о  модных тенденциях: какие имена в последние полгода стали самыми распространенными, какие забыты тверскими родителями, самые оригинальные имена, которыми назвали тверских  детей.

Итак, самое распространенное мужское имя в 2017 году - Данил, Даниил, Данила. Также часто встречаются имена Артем, Максим, Александр, Михаил. Крайне редко стали называть сыновей Сережами, Вячеславами, Олегами, Павлами. Зато теперь в Твери живут маленькие Ставры, Серафимы, Святогоры, Добрыни.

Дочек чаще всего в городе называют Дарьями, Евами, Софиями, Алисами, Анастасиями, самыми редкими стали имена Ольга и Светлана. Зато появились в Твери девочки Жданы, Мелиссы, Теоны и Теи.

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Метки: имена редкие имена загс
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Комментарии (16)

  • pessimist 
    Наверное родились все-таки дети. А уже потом продвинутые на голову родители нарекли их Ставрами, Мелиссами, Жданами.
    24.05.2017 12:07
    1 | 5

  • rzhevsky14 
    Ждана и Ставр наши имена. Даны родителями наверное по Святкам.
Но вот Мелисса..... пчела по английски.... Это да....
    24.05.2017 12:16
    0 | 1

    • pessimist 
      Вы уверены, что был, например, Святой Ставр? Кстати, родителям на заметку - весьма любопытен женский вариант имени Ставр (типа Степан-Степанида)
      24.05.2017 12:40
      0 | 2

    • Proletary 
      (Занудливо) По гречески. Хотя английское malice в качестве имени тоже рулит.
      Прикрепленные изображения:
      24.05.2017 14:52
      0 | 0

  • horton 
    Осмелюсь предположить, что сподвигло родителей на имя Ждана:
    Прикрепленные изображения:
    24.05.2017 12:18
    0 | 7

    • Mitrij 
      Хортон, с языка сняли.
      24.05.2017 12:48
      0 | 3

  • Whois 
    Скоро имена Ахмет и Гюльчатай войдут в тройку популярных.
    24.05.2017 12:21
    1 | 7

    • peshehod 
      Они уже в ней, токо вне "официального зачета".
      24.05.2017 13:47
      0 | 4

  • Buzzer 
    Шизуха косит наши ряды.
    24.05.2017 12:22
    1 | 3

    • romich 
      не наши, а ваши
      24.05.2017 13:12
      0 | 1

  • jeronimo 
    Лишь бы не мохаммед и т п
    24.05.2017 13:35
    0 | 0

  • Uylo_Yobannen 
    К таким именам и фамилии должны быть соответствующие. Яркий пример удачного сочетания - мой позывной на ТИА. Его и в пачпорт прописать не зазорно.
    24.05.2017 13:42
    0 | 2

  • horton 
    Не могу сообразить, какое отчество будет у детей Добрыни? Особенно интересно в отношении дочки! )))
    24.05.2017 14:07
    0 | 0

    • id1Ray 
      Добрынична :)
      24.05.2017 14:18
      0 | 0

    • Инокентий 
      ДобрыниШна. А Вы в голове Добрыновна прокручивали?
      24.05.2017 14:29
      0 | 1

  • Gaika 
    Бедные дети! Из крайности в крайность: то Аглаи с Архипами, то Мелиссы с Лукасами... Особенно, если это какая-нить Мелисса Ивановна. Лично знаю 4-летнего мальчика по имени Любомудр (рукалицо). Родители с богатой фантазией подумали бы, как потом этим детям с такими именами жить...
    24.05.2017 14:40
    0 | 0
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