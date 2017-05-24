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Глава администрации Твери Алексей Огоньков проверил ход подготовки детских оздоровительных лагерей во время инспекционной поездки

Глава администрации Твери Алексей Огоньков проверил ход подготовки детских оздоровительных лагерей во время инспекционной поездки - ТИА
24 Мая 2017 11:27
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Фоторепортаж

Глава администрации Твери Алексей Огоньков проверил ход подготовки детских оздоровительных лагерей во время инспекционной поездки.

С первых чисел июня все 8 муниципальных загородных лагерей должны принять  детей в рамках первой смены оздоровительной кампании. Также работу начнёт детская дача «Отмичи», рассчитанная на детей от 3 до 7 лет. Сейчас во всех лагерях завершается подготовка корпусов и прилегающей территории. Первоочередное внимание уделяется безопасности детей, в связи с чем проводится проверка сигнализаций, противоклещевая обработка, берутся пробы воды и т.д. В каждом лагере будет обеспечена круглосуточная охрана и медицинское обслуживание, а также пятиразовое питание.


Одно из новых требований, предъявляемых к лагерям, – лицензирование медпунктов. Для его исполнения для медицинских кабинетов приобретено дополнительное оборудование, оформляются все необходимые документы и согласования с Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения Тверской области.

В ходе инспекционной поездки глава администрации Твери посетил два лагеря – «Чайку» и «Ромашку». Остро в прошлом году стоял вопрос, касающийся качества подъездной дороги к лагерю «Ромашка». Она не прошла проверки ГИБДД, и под сомнением оказалась работа всего лагеря. В этом году, в преддверии сезона, произвели подсыпку и выравнивание дороги для того, чтобы лагерь мог функционировать. Однако вопрос с дальнейшим ремонтом осложнялся тем, что дорога имела статус бесхозной. Глава региона поручил администрации Твери устранить эту недоработку. Совместно с администрацией Калининского района был выработан план мероприятий, согласно которому дорога была внесена в соответствующий реестр. На данный момент заканчивается процесс её передачи на баланс города, что даст возможность в последующем произвести её ремонт. На данный момент дорога отвечает нормативам, поэтому лагерь сможет работать в штатном режиме на протяжении всех четырёх смен.

– Мы понимаем, что наши загородные лагеря требуют повышенного внимания. Необходимо ежегодно не просто поддерживать их в рабочем состоянии, но и стараться совершенствовать материально-техническую базу, обеспечивая тверским школьникам комфортный и безопасный отдых. Будем работать над этим вопросом, чтобы тверские загородные лагеря становились более современными, - подвёл итоги инспекционной поездке глава администрации Алексей Огоньков.

В ходе летней оздоровительной компании загородные лагеря смогут принять порядка 5 тысяч детей. В конце мая приемку всех лагерей проведет специальная комиссия, в состав которой войдут сотрудники Роспотребнадзора, МЧС, полиции и.т.д. Комиссия проверит пожарную и общую безопасность, качество противоклещевой обработки и воды, исправность техники и даст заключение по каждому лагерю, сообщает Управление информации администрации города Твери

 

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Метки: загородные городские лагеря алексей огоньков
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