Впервые в Центрально-Лесном заповеднике Тверской области пройдёт День открытых дверей

Центрально-Лесной заповедник в Тверской области открывает двери для всех любителей природы 10 и 11 июня. В год экологии мы отмечаем 100 лет заповедной системе России и 85 лет успешной работы Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника.

Приуроченный также ко Дню эколога и Дню России, праздник пройдет в течение двух дней на площадке перед Музеем Природы и Визит-центром в пос.Заповедный. Под звонкие птичьи трели гостей заповедника ждут познавательные экскурсии по лесным тропам и знакомство с болотными угодьями, краниологическая экспозиция, выступление фольклорного ансамбля, мастер-классы и хороводы, а также молодецкие забавы и GPS-квест!

Все желающие смогут опробовать технику, используемую в природоохранных и биотехнических мероприятиях, а полевая кухня и чай с травами помогут восстановить силы и создадут атмосферу пикника.

Для любителей истории родного края будет представлена экспозиция исторических материалов и артефактов.

- Мы хотим познакомить как можно большее количество людей с нашими заповедными территориями, и поверьте, у нас есть что показать, - говорит директор ФГБУ Николай Александрович Потемкин, - это лесные и болотные природные комплексы, реки, луга, богатый животный и растительный мир. Ждем всех в гости к нам!

10 и 11 июня начало мероприятий в 11-00. Экскурсии в музей и по тропам отправляются в 12-00 и 14-00. Выход отдельной группы на болото – в 12-00. В течение всего дня – чай, полевая кухня, развлечения. Гостевые домики примут желающих остаться с ночевкой.

Справка

Центрально-Лесной заповедник образован 31 декабря 1931 года. В настоящий момент его территория - 24415 га. Заповедник расположен на главном водоразделе Русской равнины, где берут начало Волга и Западная Двина. Основные задачи: охрана ландшафтного и биологического разнообразия, проведение научных исследований и экологического мониторинга, подготовка специалистов в области охраны природы и ведение эколого-просветительской деятельности.

Охраняемые виды: бурый медведь, рысь, лось, европейская норка, выдра, бобр, лесная куница. На территории отмечено 790 видов грибов, 264 вида лишайников, 592 вида растений, 176 видов пауков, около 2000 видов насекомых, 214 видов птиц, 56 видов млекопитающих, 6 видов амфибий, 5 видов рептилий и 19 видов рыб и круглоротых. Половина территории – древние ельники, еще 40% смешанные леса и 10% сосново-болотные угодья.