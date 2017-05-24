В Твери последний звонок прозвенит для почти 2 тысяч выпускников

25 мая для выпускников тверских школ прозвенит последний школьный звонок. В образовательных учреждениях по этому поводу будут организованы торжественные мероприятия.

Накануне, 24 мая, линейки и мероприятия в честь окончания учебного года пройдут в 9-х классах муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обучается 3418 человек. 11-й класс в Твери в этом году заканчивают 1929 учащихся. По традиции 25 мая во всех школах пройдут концерты и торжественные линейки. В популярных зонах отдыха в этот день будут усилены меры безопасности, сообщает Управление информации администрации города Твери