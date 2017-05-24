В Тверской области пройдёт чемпионат России по аквабайку

С 14 по 19 июня в акватории Верхней Волги, на базе отеля «Конаково Ривер Клаб», пройдет чемпионат России по аквабайку. Сильнейшие спортсмены со всей страны будут соревноваться в личном первенстве в дисциплинах - кольцевые гонки, слалом и фристайл в различных возрастных категориях.

Турнир будет проходить в нескольких классах. Заезды участников намечены на 16 и 17 июня. В этом году в соревнованиях на водных мотоциклах в акватории Верхней Волги могут принять участие спортсмены из всех федеральных округов России, сообщает http://sportcom.ru.