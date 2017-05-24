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В Тверскую область приехали представители более 90 стран: секретари совбезов, министры, руководители спецслужб

24 Мая 2017 10:28
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24 мая в Завидово Тверской области началась VIII Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие собрало гостей из более чем 90 стран: секретарей совбезов, министров, помощников глав государств и премьер-министров по нацбезопасности, руководителей спецслужб. Российскую делегацию возглавляет Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Во встрече принимают участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Александр Беглов и Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Вопросам безопасности нужно уделять серьёзное внимание и подходить к их решению системно. Для нас большая честь принимать мероприятие такого формата, мы видим, что оно вызвало очень большой интерес, - обозначил Игорь Руденя.

До начала официальной программы Александр Беглов, Игорь Руденя и другие участники встречи осмотрели выставку изделий народных художественных промыслов Тверской области. На ней представлены изделия ручной работы мастеров Конаковского фаянсового завода и торжокских золотошвей, лепная керамика лихославльских гончаров, традиционные деревянные игрушки, расписанные вручную сувениры, одежда и предметы быта с тверской вышивкой, меха, а также хлебобулочные и кондитерские изделия. Кроме того, в экспозицию вошли макеты проектов комплексного развития территорий «Тверь Сити» и «Тверь Экспо».

Международная встреча продлится до 25 мая. В программе — совещания глав делегаций, «круглые столы» по борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Участники саммита обсудят ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вопросы информационной безопасности и противодействия «цветным революциям». Запланировано также около 70 двусторонних встреч.

Встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводятся ежегодно по инициативе Совбеза РФ в одном из городов России. В 2016 году мероприятие прошло в Грозном и собрало представителей 75 государств, сообщает правительство Тверской области

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Метки: Совет безопасности Тверская обалсть представители 90 стран
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Комментарии (8)

  • 1% 
    90 стран?? унылый бред....
    24.05.2017 10:59
    0 | 1

  • protivvsex 
    высокие - низкие, толстые - тонкие. ;)
    24.05.2017 11:30
    0 | 0

  • Proletary 
    Деревянные игрушки и макеты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо». Все, чем сегодня может похвастаться ТО.
    24.05.2017 11:43
    0 | 1

    • russs 
      Да ладно! Есть у нас своя гордость! Каждому участнику необходимо подарить настоящий тверской елдакЪ!
      Прикрепленные изображения:
      24.05.2017 11:46
      0 | 3

  • pessimist 
    Забавно. Вроде тусовка  посвящена борьбе с международным терроризмом, а Руденя рекламирует лихославльские горшки ручной работы и прочие подобные балалайки.
    24.05.2017 12:12
    0 | 1

  • dsmile 
    ..удаки боятся, и в преддверии большого шухера ищут способы как можно больше хапнуть бабла и не угодить на вилы. Не ждем а готовимся.
    24.05.2017 12:40
    0 | 2

  • mriya 
    Интересно, что за станы и какие из 15 государств в пр.году не доехали до Грозного
    24.05.2017 13:38
    0 | 0

  • antiER 
    С этими макетами Руденя наверное и по ночам не расстаётся. Таскает их везде с собой к месту и не к месту.
    24.05.2017 13:57
    0 | 0
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