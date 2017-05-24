24 мая из-за шествия студентов и крестного хода в Твери перекроют улицы

24 мая с 10:30 до 12:00 будет закрыто движение, запрещена парковка на участке проспекта Чайковского от улицы Коминтерна до улицы Склизкова. Это связано с крестным ходом в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В связи с проведением праздничного шествия студентов в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в Твери будет прекращена парковка и движения всех видов транспорта с 12:30 до 13:00 на период прохождения колонны:

- по улице Трехсвятская, на участке от улицы Желябова до проспекта Чайковского;

- по проспекту Чайковского, на участке от улицы Трехсвятская до улицы Фадеева.

Праздничное шествие начнется в 12.30 (от корпуса исторического факультета по улицам Твери до корпуса филологического факультета) к памятнику Кириллу и Мефодию (сквер Тверского государственного университета, проспект Чайковского, 70.