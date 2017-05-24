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24 мая из-за шествия студентов и крестного хода в Твери перекроют улицы

24 Мая 2017 10:22
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24 мая с 10:30 до 12:00 будет закрыто движение, запрещена парковка на участке проспекта Чайковского от улицы Коминтерна до улицы Склизкова. Это связано с крестным ходом в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В связи с проведением праздничного шествия студентов в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в Твери будет прекращена парковка и движения всех видов транспорта с 12:30 до 13:00 на период прохождения колонны:

- по улице Трехсвятская, на участке от улицы Желябова до проспекта Чайковского;

- по проспекту Чайковского, на участке от улицы Трехсвятская до улицы Фадеева.

Праздничное шествие начнется в 12.30 (от корпуса исторического факультета по улицам Твери до корпуса филологического факультета) к памятнику Кириллу и Мефодию (сквер Тверского государственного университета, проспект Чайковского, 70.

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Метки: шествие студентов день кирилла и мефодия крестный ход ограничение движения
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Комментарии (7)

  • F 
    А по тротуарам процессии не пройти? Обязательно дороги перекрывать?
    24.05.2017 10:39
    0 | 5

  • MikeH 
    А нет ли здесь оскорбления чувств атеистов, мусульман, евреев, пастафарианцев и так далее?
    24.05.2017 10:57
    0 | 6

  • mednoe521 
    Ну, лишь бы не учиться. И так куча учебных дней пропадает из-за различных гос. праздников, а здесь ещё и Кирилл с Мефодием (правильнее Мефодий и Кирилл)
    24.05.2017 11:16
    0 | 1

    • Proletary 
      We don't need no education.
      Прикрепленные изображения:
      24.05.2017 11:54
      0 | 2

  • 1% 
    обычное использование адмресурса для попила бабла на "работе с молодежью". Зато отчет красивый - крестный ход студентов)
    24.05.2017 11:49
    0 | 6

    • Proletary 
      The Children’s Crusade. Чой-то на вражью мову потянуло.
      24.05.2017 11:56
      0 | 2

  • Uylo_Yobannen 
    Святой исконно народный праздник был цинично омрачён коварной идеологической диверсией: среди шествующих замечены вражеские наймиты с синими воздушными шариками на фоне жёлтых флагов.
    24.05.2017 14:02
    0 | 1
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