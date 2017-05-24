В Твери будут судить мехового воришку: мужчина украл шуб на 3.6 млн. рублей

Прокуратура Центрального района Твери утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Брянской области, совершившего 3 кражи ( п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ).



При расследовании установили следующие обстоятельства: 45-летний мужчина в период с июля по декабрь 2016 года в Брянске, Рязани и Твери совершал кражи меховых шуб из магазинов. Уроженец Республики Таджикистан ранее неоднократно судим за аналогичные преступления. В результате магазинам причинен общий ущерб в размере 3 653 600 рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Твери.