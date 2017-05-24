В Твери для всех желающих пройдут тренировки по оружейным видам единоборств

27 мая Федерация оружейных единоборств России (ФОЕР) проводит в 17 городах Всероссийскую открытую тренировку по оружейным видам единоборств.
В Твери, в рамках всероссийской акции, открытые тренировки для всех желающих проведут клубы единоборств «Белый волк», «Черный носорог» и Тверское отделение Федерации Арнис Эскрима Кали (ФАЭК):
14:00 - 15:30 «Традиционный палочный бой»
15:30 - 17:00 «Основы спортивного ножевого фехтования»
Тренировки пройдут по адресу: ул. Двор Пролетарки, 7, ТЦ «Морозовский», 6 этаж, клуб единоборств «Черный носорог».
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