На трассе "Россия" фура "догнала" погрузчик, погрузчик улетел в кювет и опрокинулся

23 мая в 09.15 на 210 км трассы М-10 «Россия» в Торжокском районе 43-летний водитель фуры «Скания» ехал в сторону Санкт-Петербурга превысил скорость и догнал погрузчик «SEM 639В» под управлением 56-летнего водителя. Погрузчик улетел в кювет и опрокинулся. Водителей госпитализировали.

УГИБДД России по Тверской области сообщает, что всего 23 мая произошло 2 ДТП с пострадавшими. Еще одна женщина получила травмы после падения в автобусе. В 15.53 на ул. Горького упала 64-летняя женщина-пассажир, ее доставили в медицинское учреждение.