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На участке реконструкции трассы М-10 в Тверской области вводится временное ограничение движения

23 Мая 2017 20:45
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Временное ограничения движения вводится с 23 по 27 мая и с 1 по 10 июня на участке строительства транспортной развязки М-10 км 197+800 –км 198+500. 

- В эти дни  подрядная организация ООО  «Технострой» будет вести монтаж балок пролетных строений двух из трех возводимых здесь путепроводов. Транспорт планируется останавливать не более чем на 15 минут, - сообщили в ФКУ Упрдор «Россия».

Строительство транспортной развязки на территории Калининского района Тверской области  на км 198 трассы М-10 началось в конце 2015 года. Новый объект - дорога 1 б категории с четырехполосной проезжей частью, расчетной скоростью движения 120 км/ч, тремя путепроводами, освещением и барьерным ограждением. Она обеспечит съезд на платную скоростную дорогу М-11, сократит транспортные издержки при перевозке грузов, улучшит условия и безопасность их доставки. Планируемый срок окончания работ - декабрь 2017 года.

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Метки: развязка на м-10 упрдор «россия» строительство развязки ограничение движения
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Комментарии (1)

  • horton 
    Что-то не очень поняла: "Транспорт планируется останавливать не более чем на 15 минут".
На 15 минут в день? В час?
Хотя, когда поеду, сама и увижу... как раз в эти дни планирую )
    23.05.2017 21:46
    0 | 3
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