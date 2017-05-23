На участке реконструкции трассы М-10 в Тверской области вводится временное ограничение движения

Временное ограничения движения вводится с 23 по 27 мая и с 1 по 10 июня на участке строительства транспортной развязки М-10 км 197+800 –км 198+500.

- В эти дни подрядная организация ООО «Технострой» будет вести монтаж балок пролетных строений двух из трех возводимых здесь путепроводов. Транспорт планируется останавливать не более чем на 15 минут, - сообщили в ФКУ Упрдор «Россия».

Строительство транспортной развязки на территории Калининского района Тверской области на км 198 трассы М-10 началось в конце 2015 года. Новый объект - дорога 1 б категории с четырехполосной проезжей частью, расчетной скоростью движения 120 км/ч, тремя путепроводами, освещением и барьерным ограждением. Она обеспечит съезд на платную скоростную дорогу М-11, сократит транспортные издержки при перевозке грузов, улучшит условия и безопасность их доставки. Планируемый срок окончания работ - декабрь 2017 года.